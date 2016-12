La CGT se reúne con el Gobierno para negociar una reforma del impuesto a las Ganancias

Fuente Télam

Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT unificada, adelantó el jueves, al término de la reunión de Consejo Directivo de la central obrera, que hoy irán a una reunión con el Gobierno para buscar "el mejor proyecto" de reforma al régimen del impuesto a las Ganancias, porque la propuesta oficial es "insuficiente".El encuentro entre los representantes del Ejecutivo y el triunvirato de la CGT integrado por Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña arrancará a las 11, anticipó el dirigente de la Sanidad, aunque no precisó lugar de la reunión, aunque se estima que será la sede de Trabajo."La CGT busca establecer el mejor proyecto, porque el que planteó el Gobierno para nosotros es insuficiente", señaló Daer, al finalizar el debate entre los dirigentes cegetistas.El Consejo Directivo de la CGT deliberó durante casi tres horas en la sede de Azopardo 802, de la Ciudad de Buenos Aires, para debatir la posición de la central sindical sobre las modificaciones en Ganancias y acordar el libreto que llevarán a la reunión de este viernes con el Gobierno.Daer agregó que el objetivo del encuentro era "tener en claro cuál es el impacto fiscal del proyecto de Ganancias, porque hay dos versiones distintas con diferencias muy grandes".El dirigente de Sanidad añadió: "Queremos saber el impacto que se genera moviendo el mínimo no imponible y las escalas, porque creemos que hay cifras que son abultadas y no coinciden con la realidad", reiterando conceptos que dio al ingresar a la central obrera.El gremialista de Fatsa anticipó que la CGT considera que "los salarios de los trabajadores en los convenios colectivos de trabajo no tienen que estar incluidos en la cuarta categoría del impuesto"; y añadió: "A partir de allí buscaremos el mejor resultado posible para los trabajadores".Por su parte, Intendentes bonaerenses enrolados en el Frente para la Victoria apoyaron el jueves la decisión del bloque de ese espacio en el Senado Nacional, de pedirle al Gobierno una instancia de negociación para modificar el proyecto de ley de impuesto a las Ganancias, que ya cuenta con media sanción de Diputados."Les trasladamos a los compañeros senadores nuestro acuerdo con el trabajo que están haciendo para avanzar en un proyecto de Ley de Ganancias que beneficie a los trabajadores", expresaron los jefes comunales a través de un comunicado.Además, instaron al gobierno nacional a "reflexionar y acordar una modificación de ese impuesto que se sienta verdaderamente en el bolsillo de la gente".