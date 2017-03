La CGT amenazó con un paro nacional en abril si no hay un cambio en las políticas del gobierno nacional

Héctor Daer, fue el tercer Secretario General en hablarle a los trabajadores y resaltó que van a proteger los convenios colectivos de trabajo.

Además puntualizó que la CGT ya tomó la decisión de un paro de 24 horas y si no cambian las políticas nacionales será antes de fin de mes "o los primeros días de abril".



El segundo en hablar fue Juan Carlos Schmid y confirmó el Paro General





Comenzó el acto del movimiento obrero argentino y el primero en hablar es Carlos Acuña, el secretario general de la CGT.









Operativo de tránsito por las movilizaciones



La Confederación General del Trabajo ( CGT ) se moviliza este martes a las puertas del Ministerio de la Producción –Diagonal Sur y Moreno- a cargo de Francisco Cabrera, en protesta por medidas del gobierno que, dicen, afecta la producción y el trabajo, premisas que "son falsas", según dijo el titular de la cartera.La protesta convocada por la central sindical comenzará a sentirse en la ciudad de Buenos Aires a media mañana, con la llegada de manifestantes de los distintos gremios, en tanto el acto está previsto por la tarde, y hablarán los tres líderes de la central sindical: Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid.El plan de lucha de la CGT incluye además el anuncio de un paro con fecha a determinar, y entre otras razones lo fundamentan en rechazo a los despidos y las suspensiones, en defensa de las paritarias "libres" y los convenios colectivos de trabajo y el "aumento indiscriminado de tarifas".El ministro de la Producción salió al cruce de la central sindical, señalando que la movilización está motivada "por razones políticas" y aseguró que "no hay ninguna razón para que haya un paro", ante la inminencia del anuncio.En una entrevista que publica este martes el diario Clarín, el funcionario afirmó que 2016 fue "un año duro para la economía, con una herencia de desorden macroeconómico muy importante, que hizo sufrir al bolsillo de los argentinos, a las empresas", pero resaltó un crecimiento de la economía en este primer trimestre de este año."En ese contexto de crecimiento de la actividad, de las exportaciones y del empleo, hacer una movilización con los argumentos que se plantearon sólo se explica por motivaciones políticas", argumentó.Evaluó que la marcha por el Trabajo y la Producción, como fue denominada desde la CGT, "es como inaugurar el año electoral"."Hay un juego que tiene que ver con el la interna del propio peronismo", dijo, y agregó que la movilización "no tiene lógica" porque "no hay destrucción" de empleo y la marcha es "por la destrucción de puestos de trabajo. En un contexto de no creación de empleo de los últimos 4 años, cuando el empleo privado formal no crece en la Argentina desde hace 7 años"."Las razones por las que dicen que van a la movilización son falsas. Hablan de destrucción del empleo. Y eso es falso, se está creando empleo. Dicen que hay desaparición de pymes y también es falso: aunque desde el 2013 desaparecieron 9.000 pymes en el país. La supuesta lluvia de importaciones también es falsa: en 2016 se importó un 7% menos que en 2015. Y un 25% menos que en 2011", explicó.Por último, el ministro de la Producción analizó que las razones políticas de la CGT para promover la marcha tiene que ver con "ubicarse en el vértice político de todo el peronismo"."Los tres integrantes de la cúpula de la CGT juegan en la política. Tal vez sea eso, no quiero entrar en especulaciones. Pero razones económicas no tienen. Y, además, entre los que van a marchar hay algunos que quieran que al gobierno le vaya mal", advirtió.La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires informó que realizará un operativo especial por las movilizaciones anunciadas para el martes 7 de marzo en la zona de Retiro y Microcentro. Se contará con 400 Agentes de Tránsito distribuidos en dos turnos.Con el objetivo de mejorar la circulación de los vecinos en la zona de Microcentro y Retiro durante el martes 7 de marzo, se reforzará la presencia de Agentes de Tránsito y recursos materiales para agilizar el tránsito en la Ciudad:400 Agentes de Tránsito distribuidos en dos turnos se ubicarán a lo largo de la av. 9 de julio, la zona del Bajo, inmediaciones de Plaza de Mayo y principales ingresos a la Ciudad.50 motos y 16 camionetas del Cuerpo de Agentes de Tránsito, por turno.21 carteles de leyenda variable anunciando desvíos alternativos en puntos estratégicos de la Ciudad.Monitoreo constante desde el Centro de Gestión de la Movilidad.Finalmente la SDecretaría de Transporte de la ciudad recomendó evitar las zonas de cortes.