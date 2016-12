La causa dólar futuro será analizada por la Cámara de Casación

La Cámara Federal concedió hoy el recurso para que el Tribunal de Casación revise los procesamientos de funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y del Banco Central (BCRA) en la causa "dólar futuro", en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.Fuentes judiciales informaron que la Sala II concedió el recurso de las defensas, aunque ni Cristina Kirchner ni el ex ministro de Economía Axel Kicillof apelaron, al considerar que quieren ir a juicio cuanto antes para demostrar su inocencia.Ahora, la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal, revisará los procesamientos de Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central; y de Miguel Angel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Pavan, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami.Al haber apelado el resto de las defensas, es muy probable que el juez Claudio Bonadio para enviar la causa a juicio aguarde el resultado que pudieran tener esas presentaciones ante la Cámara de Casación."Las particularidades en que se desarrollan las impugnaciones, en las que se argumenta que el caso avanza sobre cuestiones de naturaleza política no susceptible de revisión judicial y que por sus características presenta gravedad institucional, conducen a dar favorable acogida a las pretensiones revisoras peticionadas", señalaron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun.Ahora, será la Sala I de Casación integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani, quienes revisarán los procesamientos por presunta defraudación en la venta de dólar futuro.