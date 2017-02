La banda propia un sueño cumplido

Jonathan Palacios lanzó oficialmente su grupo Jonathan & su banda, con una presentación en el Club Social. En una noche mágica, el cantante que reside en Oro Verde, compartió con los presentes un sueño hecho realidad.





Tiene 33 años y si bien nació en Capital Federal su infancia no transcurrió en un punto fijo sino en varios. Se crió en Mendoza donde residió hasta los 16 años, terminó la secundaria en Hernandarias y actualmente vive en Oro Verde, desde hace un par de años, sitio que elige para desarrollar su arte y la formación de su propia familia.





—¿Cuáles fueron tus primeros pasos con la música?

—Mis primeros pasos en la música se dieron cuando tenia 21 años, cuando me presenté en un concurso de canto que se llamaba Casino Show. Anteriormente cantaba en la ducha mientras me bañaba. Fue todo un desafío esta presentación ya que era muy tímido y vergonzoso en el escenario. Y aunque no gané el concurso, me aferré al sueño de ser cantante y lo tomé con mucha seriedad, lo que dio origen a mi carrera como cantante.





—¿Te imaginabas en ese momento que llegarías a tener tu propia banda?

—Cada vez que soñaba con ser cantante me imaginaba que tenía una orquesta sinfónica detrás, aunque trabajaba con pistas, pero a finales del año pasado, tomé con seriedad el sueño de formar una banda, fue así que convoqué músicos, les compartí el proyecto y se fueron sumando. Si bien mi objetivo era armar la banda, prioricé la calidad humana de cada integrnte sobre la técnica musical. Mis músicos son responsables, tomaron con seriedad el proyecto y se pusieron la camiseta. Además, cada uno interpreta muy bien su instrumento.





—¿Cuál es el estilo musical con el que te sentís más cómodo?

—Me gusta la música latina y el fuerte mío son las canciones melódicas, los temas que me abrieron puertas laborales fueron grandes lentos como La Incondicional de Luis Miguel, Ángel de John Secada, entre otras. Pero también me encanta la cumbia y la Salsa. Con la banda hacemos un lindo varieté musical.





—El último fin de semana tuvo lugar la presentación de tu grupo musical, ¿cómo lo viviste?

—Tocamos en el Club Social, y teníamos miedo por la lluvia y el mal clima que había, pero se llenó de gente, todos estaban expectantes, y predispuestos a cantar con nosotros y bailar, la pasamos genial. Cada músico improvisó y mostró su talento, ¡fue una noche increíble!. Habíamos tocado dos horas, y el público seguía demandando canciones, así que repetimos algunas , ya que ¡no nos dejaban ir! Creo que ese es el sueño de cualquier banda y para nosotros fue un placer vivirlo. Es por eso que ya estamos organizando la próxima presentación para los primeros días de Marzo.





—¿Quiénes integran la banda?

— En guitarra: Matias Daniel Tomasini, bajo: Ernesto David Valenzuela, percusión: Velázquez Luis Miguel, teclados: Joel Cendra, güiro: Axel Molina y bongó: Agustín Yair Rodríguez (tiene 11 años).





—¿Qué expectativas o deseos tenés para este nuevo proyecto?

—¡Uff! tengo un montón de expectativas, me gustaría poder ser reconocidos a nivel provincial por nuestra música, estamos también trabajando en la producción de un video clip, y organizando la agenda de presentaciones. Queremos que en cada lugar que toquemos, a la gente les quede grabada la alegría y festividad que dejamos en cada presentación.





—Además de tu carrera como cantante también te dedicas a la docencia ¿te gusta el rol de educador?

—Sí, trabajo como Couch Vocal en Oro Verde, en una academia de canto donde vienen alumnos de diferentes lugares, también en Crespo, en la Escuela de Música Municipal y en Villa Urquiza en la sede de Agmer. Me encanta dar clases de canto, me encanta transmitir aquello que me hace feliz hacer, también me gusta acompañar a los alumnos en el trabajo más importante de un cantante, vencer los prejuicios, vencer el miedo escénico, vencer el temor al rechazo. Transmitir, interpretar e interactuar con el público. Para trabajar esto, realizamos una muestra con los alumnos donde vamos trabajando todo esto. Verlos crecer me encanta y hasta tuve el placer de participar en el Canta Litoral con una de mis alumnas, Bárbara Mejía, quien tuvo una participación espectacular en el programa.





—¿Cómo cerró el 2016 en la Academia de Música de Oro Verde?

—Cerró con una muestra que se hizo en el Club Argentino Juniors de Oro Verde, donde cantaron los alumnos, brindaron un Show espectacular. Actualmente se está buscand el lugar donde se dictarán las clases este año, las inscripciones se abren a mediados de marzo.





Al cierre de la entrevista, Jonathan pidió un espacio para agradecer a todos aquellos que lo han acompañado a lo largo de su desarrollo como artista en la provincia: "Quiero agradecer a toda la gente que nos ha hecho el aguante, soy una persona que viene de muy abajo y lo único que he tenido en mi alcance son sueños, a los cuales me aferro y sigo adelante", expresó Palacios a S&L.

Además aclaró que, si bien no posee "contactos" ni recursos económicos que le "abran puertas", su tesoro más preciado son las fuerzas para luchar por aquello que le gusta hacer, lo que además le permite vivir y mantener a su familia.

A esto agregó: "Agradezco a José Luis Dumé y Oscar Toledo, Intendentes de Oro Verde que nos brindaron un lugar para poder ensayar, fundamental para el crecimiento del proyecto. También a los medios de comunicación que nos ayudaron a mostrar nuestro proyecto musical: Luciana Actis de Diario Uno, Javier Tenca de TE Conté, Belén Bustamante y Juliesta Miconi del programa Arriba Entre Ríos, Cristian Bello, Horacio Moglia, Walter Zurdo, Natalia Sanchez y Vani Martinelli y al suplemento S&L.