La Ardilla no salta por la falta de definiciones

Los planteles de los 30 equipos que son parte de la Primera División A del fútbol argentino desarrollan a diario los trabajos de pretemporada con la incertidumbre del no saber cuándo se reanudará la competencia oficial en el Torneo de la Independencia y que aún debe cumplimentar 16 capítulos. Los futbolistas esperan confirmaciones. Alejandro Gagliardi se refirió al tema y marcó la necesidad de "estar tranquilo" y esperar que los dirigentes resuelvan los inconvenientes que dilatan la vuelta a la actividad. El jugador de Patronato también se refirió a las tareas que vienen cumpliendo y a los objetivos fijados.





Desde el jueves 5 de enero Patrón retomó los entrenamientos pensando en lo que será el primer compromiso oficial de 2017 ante Arsenal de Sarandí en el Presbítero Bartolomé Grella: "Venimos desarrollando una pretemporada muy buena en la que las exigencias van aumentado con el paso de los días", detalló.





Los problemas económicos que afectan a muchas de las instituciones –el Santo forma parte del grupo selecto de los que pueden decir que "están al día"– dilatan el reinicio del certamen, pero eso no parece perturbar al cordobés: "Más allá de que es un problema que afecta a jugadores de otros clubes, la situación de crisis no fue generada por los futbolistas. Ante el no saber cuándo se reinicia el certamen en Patronato debemos estar tranquilos y enfocados en el trabajo de todos los días, esperando que digan cuándo hay que jugar. Te genera un poco de bronca el entrenar todos los días y no saber cuándo se juega. Pero hay que ser positivos y pensar que a la brevedad saldremos a la cancha", afirmó.





La Ardilla se siente satisfecho con la labor cumplida en los partidos amistosos frente a Rosario Central y Colón de Santa Fe: "Estoy contento por haber podido convertir; siempre es bueno para un delantero aun en un amistoso. Pero lo más gratificante es la labor que cumplió el equipo. Por más que se trate de partidos amistosos no hay que relajarse para convencer al técnico de estar entre los 11 o en el grupo que concentra. Siempre hay otros compañeros con la posibilidad de jugar", sostuvo.





Del objetivo planteado por el grupo en el resto de la competencia, adelantó: "Creo que todos apostamos a lo mismo, sumar la mayor cantidad de puntos posibles para lograr el propósito de dejar a Patronato en Primera División".





El Negro a diferencia de otros competidores, no sufrió demasiadas modificaciones en su estructura, lo cual puede implicar una cierta ventaja: "Mantener una base es una ventaja porque implica un mayor conocimiento. En Patronato hace un año que se viene trabajando casi con los mismos jugadores y el mismo cuerpo técnico. De los que venían siendo titulares se fue un solo jugador –Gonzalo Espinoza–. Además el hecho de estar al día y que no nos falte nada contribuye a trabajar sin sobresaltos", aseguró.





De los cambios que se pueden dar en el juego a partir de la salida del chileno Espinoza, dijo: "Gonzalo –por Espinoza– era un jugador importante porque aportaba marca y juego en la mitad de la cancha. Llegó Graciani, que tiene buen manejo de pelota. Creo que hay variantes como para suplantarlo".









***

Adhesión





Dolor y pesar. Inesperadamente la familia de Patronato y de un sector importante del deporte de Entre Ríos se vistió de luto en la jornada de ayer como consecuencia del fallecimiento de Diego Joa Rodríguez, hijo de Alberto Pacú Rodríguez exfutbolista, integrante de varias comisiones directivas y colaborador permanente del club Rojinegro. Diego Rodríguez era atleta que participaba asiduamente en competencias provinciales y nacionales. Desde la entidad Santa acompañan a la familia en el duro momento.









***

Graciani estampó la firma





A pesar de que desde el lunes practica con sus nuevos compañeros, ayer fue el Día D para Gabriel Graciani. El volante, por la mañana, firmó el contrato que lo convirtió en nuevo jugador de Patronato.

El mediocampista de 24 años, nacido en Bovril, quedó ligado a la institución de la capital entrerriana por un término de seis meses con una opción de compra fijada por Estudiantes de La Plata –extraoficialmente se habla de 500.000 dólares por la cesión definitiva–.

LO QUE FALTA. La reglamentación impuesta por la Asociación del Fútbol Argentino para el Torneo de Primera A le da la posibilidad de incorporar dos jugadores en el intervalo, por lo que el Rojinegro aún tiene un cupo vacante. La prioridad para el cuerpo técnico que encabeza Rubén Darío Forestello pasó por la incorporación de un volante zurdo. La necesidad de sumar un mediocampista más se acrecienta ante el alejamiento de Gonzalo Espinoza y la casi segura salida de Arnaldo González.

Por el momento no trascendieron nombres de lo que se busca. "No tenemos nada", manifestó el dirigente Gustavo Abdala ante la consulta de Ovación. EL TRABAJO. Patronato cumplió ayer con una sesión de trabajo en doble turno. Tanto a la mañana como a la tarde las tareas se desarrollaron en el predio La Capillita.

Marco Maydana, Matías Garrido, Damián Arce y Alejandro Gagliardi no entrenaron con normalidad afectado de distintos problemas físicos. El hecho de que haya varios de sus equipistas con molestias hizo que el Yagui determinara la no realización de encuentros amistosos para esta semana.