La AdC banca al Titi como DT

Sergio Guerrero, Secretario Técnico de la Asociación de Clubes, se refirió en los últimos días sobre la situación del entrenador Ignacio Barsanti en Echagüe de Paraná, que cuenta con una habilitación provisoria para poder dirigir en la actual temporada de la Liga Nacional. "El circuito de las habilitaciones se maneja internamente con el personal de la AdC, ellos reciben la documentación necesaria", manifestó el hombre fuerte de la AdC.





"En estos dos años se ha trabajado en buenos términos con la Coditep (Comisión de Entrenadores Profesionales) en función de ordenar las funciones del entrenador, hace dos años atrás tuvimos casos de entrenadores que debían su libre deuda, también se planteó que nivel de entrenadores extranjeros podían venir a La Liga, un seguro en el que tienen que tener el pago del 50 por ciento", indicó al hablar en Uno Contra Uno Radio.





"Tenemos distintos puntos de vista con la Coditep pero queremos tratar de llegar a un acuerdo en común, para la AdC, la idea es que pueda continuar y habilitar a Barsanti como entrenador de Echagüe, él llevó al equipo al acenso y la Coditep no está a favor de la continuidad de Barsanti", dijo Guerrero, a lo que agregó: "Es un DT que llevó al equipo a una situación deportiva que le permitió al equipo adquirir la plaza para La Liga. La asesoría legal nos advierte, él adquirió la posibilidad de jugar en otra categoría, hay que analizar desde el punto de vista de la continuidad del entrenador que llevó al equipo a esta situación. Los entrenadores que opinan de la aplicación del reglamento, muchas veces tendrían que ponerse en el lugar de sus colega. En ese enfoque de la continuidad, no de traer a un entrenador cualquiera, hay que excluir a un entrenador que trabajó todo el año simplemente porque perdió un partido y no salió campeón, la situación es compleja y por eso es el criterio que se está tomando".





Por último, aseveró: "Barsanti no tiene los cursos, pero hay que darle la posibilidad de continuar porque el curso es en febrero o Marzo, tendrá que hacerlo y aprobarlo, hay que darle la oportunidad de que rinda. Hay que tomar esto como un caso líder, se puso como específico una comisión para casos especiales como este".