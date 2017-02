La "abuela del tetazo" rompió el silencio tras su aparición en el Obelisco

Marta Ocampo se hizo famosa por su participación en la manifestación del martes como la "abuela del tetazo". Ahora la mujer rompió el silencio: "¿En qué otro momento puedo andar en tetas en el Obelisco?".

"Mi familia se encontró con la foto", confesó pero aclaró que "están divertidos" con la novedad. Y agregó "¿En qué otro momento puedo andar en tetas en el Obelisco? Es una oportunidad única", afirmó en diálogo con Reynaldo Sietecase este mediodía, mediante una nota telefónica en Radio con vos.

"No soy brava, soy bastante cobarde", aclaró sin embargo. "Me iba a encontrar con mi nieta pero no nos vimos", lamentó.





