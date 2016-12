Kicillof visitó a Milagro Sala en la cárcel

Axel Kicillof, acompañado por el diputado nacional Marcelo Santillan y un grupo de científicos e investigadores encabezados por Dora Barrancos, visitó a Milagro Sala en el Penal de Mujeres de Alto Comedero. Tras el encuentro, que duró más de una hora y bajo un sol abrasador, el ex ministro de Economía denunció arbitrariedades y hostigamiento contra la dirigente social y el resto de los presos políticos. Aseguró también que al Poder Judicial de Jujuy no se le puede tener confianza y, en línea con el proyecto presentado por el Frente Para la Victoria (FPV), se sumó al pedido de intervención de la provincia frente a la subordinación de la justicia al poder político.

Tras el encuentro con la diputada del Parlasur, Kicillof dijo que "Milagro es una persona con una fortaleza tremenda porque está pasando por todo tipo de arbitrariedades. Estuvimos con las compañeras que están también detenidas con ella. Han sido sometidas permanentemente a humillaciones, a persecución, a intentos psicológicos de ponerlas en una situación de desmoralización. Sin embargo lo que vemos es que no tienen nada que ocultar y que entienden muy bien que ésta es una necesidad política del gobernador Morales y del Presidente de la Nación".

En ese marco, explicó: "A esta altura, habiendo recibido por parte de todos los organismos que entienden en las cuestiones de los derechos humanos la exigencia de liberar a Milagro Sala, me parece que eso les ha dado mucha fuerza porque no confían en esta justicia. He visto también por televisión fragmentos del juicio y se notaba el interés del aparato judicial de condenar a Milagro. Hoy la tienen presa sin condena. Es una presa política del gobierno de Morales", aseguró.

En relación al proyecto presentado por el bloque de diputados del FPV esta semana en el que pidieron la intervención federal de la provincia, Kicillof señaló que "suscitó una reacción política porque todo esto es una cuestión política. Hoy en Jujuy el aparto judicial está subordinado al poder del gobernador. En la legislatura ni bien asumió Morales se votó modificar el Supremo Tribunal de Justicia y se nombró a dos diputados que habían votado la ampliación. Yo creo si empezamos a registrar en los anales de la historia, no sé si alguna vez se produjo un escándalo de esta magnitud. Entiendo que el problema no es solo este caso sino lo que ocurre a nivel nacional. Acá en Jujuy han establecido un estado policíaco de persecución. Si un 10 % de lo que cuentan es verdad, y yo confío que todo lo que me dijeron es cierto, es realmente aberrante. Los han molido a golpes en la prisión de varones solamente para sacarles a otros presos declaraciones en contra de Milagro y otros dirigentes políticos. Esto me hace acordar a las peores épocas de la Argentina y no es una presunción, es una realidad que se vive en Jujuy", dijo.

Sobre las declaraciones según las cuales Morales dijo que "no iba a soltar a esa mujer", en relación a Milagro, el diputado nacional las calificó de "barrabasada jurídica" y lamentó que un gobernador de un partido con una tradición centenaria, histórica de respeto de la Constitución y la República haya expresado que no va a soltar a una persona que todavía no tiene un juicio y a la que todavía no le han encontrado nada. "Eso es persecución política", concluyó.