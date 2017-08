Justin Bieber abrió su corazón y explicó por qué suspendió su gira mundial Justin Bieber

Tras la cancelación de su gira mundial, Justin Bieber compartió un fuerte comunicado con el que sorprendió a todos sus fans de todo el mundo.





El artista decidió romper el silencio y confesar que todo este tiempo se dejó llevar "por la amargura, la envidia y el miedo" y ahora se tomará el tiempo que necesitaba para comenzar a actuar como "el hombre, el futuro marido y el futuro padre" que realmente quiere ser.





El comunicado

"Estoy muy feliz por vivir este viaje con todos ustedes... estoy muy agradecido por los tours, pero por sobre todas las cosas estoy agradecido porque atravesé todo esto con ustedes! Aprender y crecer no siempre fue fácil, pero el saber que no estoy solo me hizo seguir adelante.













