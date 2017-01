Julián Serrano vuelve a la televisión

El paranaense Julián Serrano se prepara para la presentación de "Quiero vivir a tu lado", la nueva tira de Polka, que comenzará a emitirse este lunes 23, por Canal 9 Litoral.









Así, el youtuber retoma su carrera como actor compartiendo elenco con actores de primera línea como Paola Krum, Florencia Peña y Mike Amigorena.





Según supo UNO, Serrano lidera la linea juvenil de la tira, tal como lo hizo en Aliados, la tira de Cris Morena.

Las grabaciones comenzaron el 7 de noviembre de 2016 y desde entonces deja ver algo de lo que sucede en el detrás de escena a través de sus redes sociales.





Además, en una entrevista brindada Rating Cero ayer, adelantó cómo será su personaje: "Interpreto a un joven, estudiante. Mi personaje entra en un conflicto con los hijos de Flor Peña y Mike Amigorena. Yo soy el hijo de Paola y Ajaka. Hay un cruce, un dilema entre los dos matrimonios. Ya hace dos semanas que estoy grabando, ver las escenas es buenísimo porque parece que estás en un teatro. Los cuatro son muy grosos, unos actorazos".





"La tira es muy graciosa, a la gente le va a encantar por este lado, yo leyendo los libros me rio mucho, eso me parece que es clave. A mí me encanta la comedia y me pone muy contento donde estoy trabajando y es una oportunidad muy importante porque estoy rodeado de actores que son muy cracks", agregó.









Embed Contento de encarar este nuevo proyecto con las genias de @malena.narvay & @manuvialeok #QuieroVivirATuLado #SeViene #Polka #ElTrece Una foto publicada por Julian Serrano (@julianserrano01) el 17 de Nov de 2016 a la(s) 2:03 PST













El elenco del libro que escriben Carolina Aguirre y Leo Calderone, se completa con Alberto Ajaka y Betiana Blum, Jimena Barón, Lizy Tagliani, Muriel Santa Ana, Mauricio Dayub, Carlos Belloso, Darío Barassi y Migue Granados.











Embed Hoy grabando #QuieroVivirATuLado Una foto publicada por Julian Serrano (@julianserrano01) el 29 de Nov de 2016 a la(s) 3:55 PST