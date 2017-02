Jugadores e hinchas de Peñarol reunidos en busca de una respuesta

El año 2016 terminó mal para el Tricolor, los colores se vieron manchado por un hecho de violencia y eso no fue todo, se decidió no disputar las últimas tres fechas de la fase regular del Torneo Final. Todo se fue pintando de color gris y aún no hay soluciones a la vista. Es por eso, jugadores e hinchas se reunieron en el club para hablar de lo que viene sucediendo y expresando su postura "Nosotros solamente queremos jugar, defender estos colores y poder dar una mano en lo que nos necesiten", comentó uno de los jugadores presentes.

El tema principal fue analizar la participación de los planteles superiores en el certamen local. Que hoy por hoy, según fuentes dirigenciales Peñarol no tendría rodaje en el 2017. Pero nada está dicho, ya que llegaron a un acuerdo para una nueva reunión, que será el próximo jueves con la presencia de dirigentes.

Por otro lado, el grupo de jugadores e hinchas quieren invitar a todos los simpatizantes de Peñarol a asociarse al club pensando en una futuro acto electoral. Además, se comprometieron a trabajar por el club y en la semana estarán cortando el pasto y arreglando cada rincón Tricolor, ya que más de uno mostró un rostro de tristeza, al ver tan descuidada su casa.

No es nada fácil, volver a empezar. Pero el amor por los colores los lleva a buscar una solución a los problemas de público conocimiento. Peñarol no atraviesa su mejor momento institucional y a eso se le suma los rumores de que este año no competirá con Primera y Sub 20 en la Liga Paranaense de Fútbol.