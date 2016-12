Juanita Tinelli, la menor de las hijas de Marcelo Tinelli, estuvo involucrada en una pelea callejera con otras chicas de distintos colegios. Filmó, la retaron y se arrepintió.

El enfrentamiento ocurrió sobre la avenida Del Libertador, en el barrio de Núñez; entre el grupo de compañeras de Juanita y chicas de la escuela ORT Argentina. En un momento la pelea llegó a tales decibeles que hasta un policía les pidió que se calmaran.

Juanita no participó con puños pero filmó la secuencia y por eso recibió un fuerte llamado de atención de parte de sus padres.

Según publicó el portal exitoina.com, en un video chat reconoció haberse reido de la situación y grabado todo pero se despegó de la violencia física y verbal.

"Mis viejos están decepcionados de mí porque saben que yo no soy así", señaló la joven y admitió: "No tenía porqué estar ahí. No se me pasó por la cabeza decirles que paren".

"Sólo tengo que hacerme cargo de que estuve filmando, y obviamente eso está mal. Me reía y filmé, y me hago cargo de eso. Pero no la insulté", aclaró.