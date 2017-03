Joven que mató borracho al tío podría ir a la cárcel por 42 meses

Joel Anatolio Fernández podría terminar preso por asesinar a puñaladas a su tío político, Alberto Britez, de 53 años. El homicidio ocurrió en la ciudad de La Paz el domingo 20 de octubre de 2013, y como sucede en muchos casos el alcohol agigantó una mera discusión por una supuesta broma que había hecho la novia de Fernández a un hijo de Britez.

Ayer la fiscal Matilde Federik solicitó la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de Homicidio Simple cometido en exceso de la legítima defensa. A su vez, descartó la inimputabilidad del joven por el consumo de alcohol.

La defensa pidió la inimputabilidad por el grado de alcoholismo que tenían tanto la víctima como el victimario y pidió la absolución, pero también dijo que si el tribunal entendía que el joven era culpable se le aplicara una pena de cumplimiento condicional en función de que los atenuantes posibilitan esa salida. El miércoles 22 a las 12.30 se va a conocer el veredicto.

Antes de los alegatos, declaró el joven que inició la discusión que terminó con la muerte de Britez. La muchacha expareja del imputado, habría cometido el delito de Falso testimonio, por lo que terminó detenida.

La joven que tiene dos hijos con Fernández, uno de 3 años y otro de 9 meses, tuvo varias contradicciones en su relato lo que llevó a la Fiscalía a requerir su detención.

Otro testigo que aportó datos importantes antes de la discusión final fue Nicolás Núñez, quien contó que salió de trabajar en la gomería junto a Fernández y se pusieron a consumir cerveza. El muchacho contó que el imputado trabaja en la gomería hace 13 años y hace tres que está en blanco.





Un "mi amor" que desató la furia

Todo se desencadenó cuando la pareja del imputado le dijo al hijo de la víctima "te acompaño mi amor", cuando el chico, que tenía 15 años, salía de la vivienda en la que se encontraban bebiendo hace más de 24 horas para comprar una cerveza.

El asesinato de Britez ocurrió en la casa de Deolinda Fernández, madre del imputado. Allí estaban todos ebrios por el consumo excesivo de alcohol.

Según quedó establecido en el juicio, Britez se le tiró encima a su victimario tras varias agresiones contra su pareja. Al parecer en ese momento, Fernández para defenderse tomó un cuchillo y lo apuñaló .

Leonel Alberto Cardozo, de 18 años, hijo de la víctima, dijo que su padre y Fernández discutieron porque la pareja del imputado le gritó, cuando salía a comprar una cerveza, "te acompaño mi amor", solicitud que él dijo desestimar.

El joven sostuvo que cuando regresó a la casa de su tía Deolinda Fernández, su padre "le estaba explicando a Tati cómo eran las cosas, mi viejo le dijo que no quería tener problemas". Además , Cardozo sostuvo: "Mi viejo le dijo que si le quería pegar que le pegara ahí, porque mañana no iba a poder", aunque intentó aclarar que la advertencia tenía que ver con que no se iba a acordar de nada por el grado de alcoholización que ambos tenían.

El joven también agregó no saber porqué Fernández "reaccionó mal y agarró un cuchillo de arriba de la mesa".

En el juicio quedó claro que Fernández está arrepentido del hecho ocurrido producto de la ingesta de alcohol.









Al borde del coma alcohólico