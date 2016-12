Jonathan Palacios reunió una banda y hará cumbia

El cantante Jonathan Palacios acaba de reunir a un grupo de músicos para arrancar 2017 acompañado por su propia banda, con la que se abocará a la cumbia pop.





El cantante, oriundo de Oro Verde, alcanzó popularidad tras su participación en el programa Casino Show emitido por Canal 9 Litoral en 2009. Avanzó a instancias finales, y pese a no ganar el concurso, tuvo una destacada performance dando así inicio a su carrera como cantante profesional, logrando contratos con diferentes cadenas hoteleras y de casinos, recorriendo con sus shows todas las salas de juegos de la provincia de Entre Ríos.





Matías Tomassini en guitarra, Pablo Callejo en el bajo, Luis Velázquez en percusión, Axel Morán en el güiro y Lucas Oviedo en teclados son quienes lo acompañarán de ahora en más.





"Yo hace siete años que vengo recorriendo la provincia, presentándome en eventos sociales cantando sobre pistas grabadas; pero este año quise darle un impulso a mi carrera, tocar con músicos en vivo, tener la posibilidad de presentarme en otros eventos también y abocándome a lo que es la música tropical, más específicamente, la cumbia pop", explicó a Escenario.





En 2013 lanzó su primer disco Grandes Éxitos, recopilando clásicos melódicos contemporáneos, la música que lo convocaba. Sin embargo, fue telonero de Amar Azul, El Combo 10, Los del Fuego y otras bandas de música tropical. "Ahora, con la banda, van a surgir aún más posibilidades de compartir escenario con grandes monstruos de la escena nacional. El objetivo es que la banda siga insertándose en eventos y fiestas a nivel local, y si se puede crecer a nivel nacional, para eso no hay techo", expresó.





Con la flamante banda, Palacios está comenzando a trabajar canciones propias, si bien también versionarán temas que suenan en todas las radios. Los músicos que lo acompañan provienen del folclore, música tropical y el rock, por lo que aportarán sus experiencias previas a la reciente formación tropical.





Palacios contó que tardó un tiempo en conseguir los músicos y que lanzó la convocatoria a través de redes sociales y avisos clasificados. De a poco se fueron sumando los integrantes. "Yo soy de fijarme mucho en que haya calidad humana, además de técnica y musical. Porque si hay que hacer una gira por el interior o donde sea, uno no puede llevarse mal con sus compañeros. Afortunadamente, encontré a buenas personas que, a su vez, son excelentes músicos, la banda está sonando espectacular", contó el cantante.





Palacios comenzó a cantar desde su niñez. En 2009 llegó la oportunidad de probar su talento en el reality Casino Show. Si bien no ganó, el concurso le dio la posibilidad de impulsar su carrera. En este sentido, refirió: "Hace poco me llamaron para cantar en la inauguración de un local en el Shopping La Paz, he cantado en varios restaurantes, fiestas de cumpleaños y eventos sociales. Este año me aboqué a dar clases de canto, y abrimos una academia de canto en Oro Verde. Además doy clases en la Escuela de Música de Crespo y también en Villa Urquiza".





En cuanto a la banda, debutó recientemente con un show breve: "Hace unos días hicimos la muestra de canto de los alumnos de Oro Verde, y ahí aprovechamos para debutar con la banda, con un minirrecital. Además nos presentamos en Buenas Noches, el programa de Rolo Martinelli. La idea es seguir tocando, que la gente nos conozca", concluyó.