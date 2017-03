Jane Fonda contó que fue violada cuando era niña

A sus 79 años, Fonda explicó el episodio que la marcó en su vida ante la sorpresa de todos.





"He sido violada, he sido abusada sexualmente cuando era una niña y me despidieron porque no quería acostarme con mi jefe y siempre pensé que fue mi culpa", contó la actriz.





Y agregó: "Acepté roles que no eran los adecuados y en los que se aprovecharon de mí".





Y contó de dónde nació su feminismo: "Me convertí en una feminista convencida cuando estaba soltera y vi a Eve Ensler actuar en Los monólogos de la vagina".





ELMUNDO

