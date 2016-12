Investigan enfermedades transmitidas por garrapatas

Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizan un sondeo para conocer la situación de zoonosis producidas por garrapatas y flebótomos en Entre Ríos y Santa Fe. Buscan diseñar acciones de prevención y erradicación.

Según informaron desde la Universidad, el trabajo que realizan se trata de un relevamiento que comenzó en 2015 para estudiar zoonosis transmitidas por vectores, entre ellos garrapatas y flebótomos.

El trabajo fue encarado por investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la UNL, INTA de las zonas en las que se realizó el relevamiento, Epidemiología, Agricultura Familiar y Zoonosis del Gobierno de Entre Ríos y productores coordinadores y personal de Estaciones del INTA.

El grupo recolectó e identificó las especies de garrapatas que pueden transmitir enfermedades a los animales y a las personas y el flebótomo que transmite la leishmaniasis, una enfermedad de los animales que puede pasar al hombre. "Comenzamos en octubre del año pasado en zonas urbanas y rurales del Departamento La Paz. La idea es continuar con el trabajo durante todo 2017, tanto en el norte de esa provincia (por Entre Ríos) como en el norte de Santa Fe. En los lugares recolectamos todo el material posible. Las muestras que se obtienen se acondicionan para su análisis en laboratorio, por ejemplo, para leishmaniasis, y para la identificación de garrapatas y los patógenos que portan", indicó Viviana Orcellet, integrante del equipo que realiza el trabajo.





Detección

Según contaron, extrajeron garrapatas de perros, jabalíes, ciervos y cabras de los lugares que visitaron. "No hicimos el trabajo con bovinos, ya que es específico y ya se hace por medio de campañas. Extraemos todas las garrapatas del cuerpo para analizarlas y sangre de los animales", relató Orcellet.

En cuanto a leishmaniasis, la especialista comentó que analizaron muestras de sangre y de médula ósea de todos los animales que sospechaban que podían padecer la enfermedad. "Para la búsqueda del flebótomo que transmite la leishmaniasis se hace trampeo en verano, un trabajo que tenemos pendiente", detalló y agregó: "Entre Ríos no tenía datos de garrapatas, por lo cual el nuestro es el primer aporte. Es un trabajo que hacemos personalmente, pero también por medio de muestras que nos mandan desde distintos sitios de la provincia".





Vigilancia

Orcellet sostuvo que estudian los diferentes géneros colectados, dado que algunos son más agresivos que otros para el hombre y pueden transmitirle patógenos al alimentarse. Estas actividades a campo se realizarán hasta diciembre de 2017.

"Todo el trabajo será un insumo para que las provincias activen su vigilancia epidemiológica y apliquen políticas de salud. La erradicación no es tan fácil, pero primero debemos saber cuál es la presencia de las garrapatas y los flebótomos para luego realizar algún control. En el caso de la leishmaniasis es complicado, porque los flebótomos se reproducen en cualquier materia orgánica, ya sean hojas amontonadas o pasto. Entonces, si el flebótomo no está, no está la enfermedad y hasta el momento se detectó su presencia en el norte de Entre Ríos, por lo cual las autoridades están alertas", destacó la especialista.

Tanto las garrapatas como los flebótomos se alimentan de sangre y ese es el vehículo por el cual ingresan los patógenos a los animales y humanos. Las garrapatas pueden transmitir diferentes patógenos, algunos de ellos también pueden afectar al hombre.

En el caso de la leishmaniasis, una enfermedad, los flebótomos infectados al alimentarse de sangre en los individuos que pican introducen el parásito que se replica en las células blancas, específicamente los macrófagos, causando daños irreversibles en diferentes órganos.

La aplicación de collares repelentes en los perros y conservar la higiene en general son métodos preventivos posibles.