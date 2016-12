Intenso movimiento en la Peatonal para ventas en un nivel aceptable

El día más importante para el comercio local fue ayer y estuvo atravesado por una lluvia que complicó la mañana. Pero cuando salió el sol el movimiento en la Peatonal de Paraná fue febril, casi no se podía caminar. A pesar de esto, hubo respuestas repetidas en los comercios: las ventas fueron similares a 2015, esperaban mucho más.

Que la mayoría se decide a último momento para hacer las compras de Navidad no es una novedad, aunque el hecho está también atado al pago de los aguinaldos, de los bonos de fin de año y de los sueldos. Lo cierto es que ayer la Peatonal de Paraná se llenó de gente, casi no perdió el ritmo durante la siesta y por la tarde fue imposible caminar sin tener que chocarse con alguien. Hoy será parecido y la mayoría de los comercios trabajarán con horario corrido, algunos hasta las 18, otros un poco más tarde. Esperan que sea la jornada clave, la que dé vuelta un nivel de ventas que no estuvo a al altura, en general, de las expectativas.