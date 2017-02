Instan a adherir a la ley de asociación público-privada

Entre las ventajas de las PPP -reseñó La Madrid- se encuentra una enorme posibilidad de creatividad, que cambiaría el paradigma de "las tradicionales licitaciones o concesiones" como metodología de contrataciones desde el Estado.

"Se busca la mejor combinación para bajar los costos de transacción, para aumentar la eficiencia de lo que en definitiva hay que producir, y a la vez acotar los riesgos. Si el Estado dice 'voy a hacer una represa en tal lugar y la declaro de interés público, expropio el terreno, hago la represa, pongo la plata, produzco la energía y la vendo; el riesgo es del 100% del Estado. En cambio, si viene un privado, hace la planta, solamente el riesgo es de ese inversor", graficó respecto del espíritu de la iniciativa.

Para reforzar esta argumentación dijo que se "está en un proceso de ganar seguridad jurídica, de ir hacia mejores niveles de transparencia, aunque es discutible o no si se está logrando. El objetivo es que el inversor venga y ponga la plata". El economista llevó la discusión al terreno donde más cómodo se siente, explicando el motivo del escaso flujo de inversiones.

"Argentina paga una altísima tasa de interés porque es carente de capital. Necesita ese financiamiento, que puede venir en energía, infraestructura, viviendas, para solventar una economía que tiene que crecer", planteó. La Madrid contó que el proyecto comenzó a gestarse en 2014, junto a otros legisladores y a diferentes organizaciones que en algún momento podrían confluir en contratos de participación público-privada. Recordó que en la etapa preliminar colaboró en la redacción el diputado nacional Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto. "Hay dos formas de hacer PPP: la contractual y la institucional. Esta última fracasó en el mundo, porque se creaba una nueva sociedad. En la modalidad contractual cada ente participante no pierde su entidad, aunque se haga un fideicomiso para manejar el flujo de fondos, aunque se cree una corporación para administrarlo. Pero no es una nueva persona jurídica, y eso es muy importante de aclarar. No hay derecho de fondo" acotó.