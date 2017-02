Inmobiliarios avanzan contra el ejercicio ilegal del corretaje

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, ha dado pasos concretos contra el ejercicio ilegal de la profesión e informaron que la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia confirmó la sanción contra una matriculada por haber participado con sus honorarios a terceros no autorizados, por asociarse con personas no habilitadas para llevar adelante la actividad y por realizar publicidad de manera engañosa.

En un comunicado, desde el Colegio explicaron que la profesional María Elena Sobrero, no fue juzgada por la comisión de delito alguno, sino por infracciones a las normas que regulan el ejercicio profesional del corretaje público inmobiliario.

"El último fallo reconoce plenamente lo que el Tribunal de Disciplina del Colegio había dicho y la sanción que había aplicado", dijo a UNO José María Armándola, presidente del la institución. Sobre la sanción, explicó que se trata de una suspensión temporal de su matrícula y una multa económica. Armándola agregó: "Se reconoció que Sobrero presta la matrícula a la franquicia internacional Remax, eso está probado; también que se asoció con gente que no tiene matrícula habilitante; y que realiza publicidad engañosa. Por último, y es algo que a nosotros nos importa mucho, está probado que el Colegio le dio el derecho de defensa desde el primer momento hasta el último".

Si bien la sentencia está firme, Sobrero presentó una apelación. Al menos así lo informó Armándola, quien aclaró además que el Colegio tiene facultades de sancionar a quienes concurran en conductas que no sean éticas y que no se trata de una persecución.





Ir a fondo

El asesor legal de la entidad, Julio Budasoff, dijo que Colegio le brindó a la profesional todas las oportunidades para aportar pruebas. "No acudió a ni una sola audiencia, no aportó documentos y en su defensa reconoció su relación con los agentes inmobiliarios", dijo.

La sanción –la suspensión de la matricula y la multa económica– aún no ha sido efectiva. "Ella planteó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un recurso, en la legislación local ya no le quedan otros, acá está terminado", explicó.

En el fondo, según Budasoff, lo que hay es una discusión profunda contra una multinacional que no respeta las disposiciones del Código Civil y Comercial vigente.

"Tienen –por Remax– un sistema de comercialización similar a las cadenas, como si vendieran bienes de cambio", dijo y agregó: "Para actuar en la actividad inmobiliaria como corredor, para intermediar y acercar partes en una locación o compraventa se requiere haber estudiado en una universidad, tener el título, la matrícula y respetar las normas. No es posible admitir que una persona se pueda asociar con gente que no es profesional que ejercen como corredores. Sobrero pone la cara en representación de 22 personas que no tienen un título ni matrícula ni son corredores. Esto trae complicaciones a la sociedad, también a quienes estudian y al orden público". Al momento ya hubo otros fallos en contra de esta empresa en distintos lugares del país.

Perseguir el mal ejercicio de la profesión es parte de las tareas del Colegio y no es la primera vez que deben actuar de esta manera. A lo largo de los años hubo juicios y exigencias de matriculación a graduados que no la tenían entre otros casos.

El vicepresidente del Colegio, Orlando Miguel Castillo, sostuvo: "Lo que tratamos, también, es que no se perjudiquen nuestro matriculados y por eso los cuidamos". Informaron además que desde el Juzgado Nº 4 en primera instancia Civil y Comercial dispusieron el cierre de esta empresa, aunque aún, desde la firma, pueden apelar la medida.