Ingresaron a robar a una casa mientras la familia dormía

Mientras dos hacían "de campana", un delincuente ingresó por la puerta trasera a una vivienda del barrio 400 Viviendas de Iapv (detrás de la escuela Artigas, en Eva Duarte y López Pereyra), en Colonia Avellaneda. El hecho ocurrió el lunes por la madrugada.





Viviana, la dueña de casa relató aún muy conmocionada: "Estábamos durmiendo, sentí un ruido y cuando me levanto veo que había un tipo en el comedor revolviendo las cosas. Se llevo los celulares y la billetera con documentos. Salió corriendo y salto el tapial", dijo y agregó: "Mi hija estaba durmiendo. Ella siempre se levanta a esa hora a tomar la mamadera, no quiero ni pensar que habría pasado si ella se levantaba cuando estaba ese tipo ahí. No les importa si hay alguien en la casa, ya no alcanzan las rejas ni alarmas ni cámaras, ahora entran cuando estas durmiendo con toda tu familia", indicó al sitio Colonia Noticias.





Según su testimonio, cerca de las 5 de la mañana tres jóvenes se acercaron a su casa. Uno de ellos quedo vigilando en la esquina de la escuela Artigas, otro muy cerca de la vivienda y el tercero fue quien ingresó a la casa. "Unos vecinos que estaban en la parada del colectivo y que iban a trabajar comentaron que había un chico en la esquina de la escuela, que hacía de vigilante"





Los mismos vecinos que estaban en la parada de colectivos coincidieron en que los tres jóvenes serían menores de edad y conocidos por este tipo de hechos delictivos.