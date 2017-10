Padres preocupados: los intimaron a pagar para que los hijos conserven los bancos

Desde el Colegio confirmaron que tal medida existe pero se tienen que analizar los casos de modo puntual, sin llegar a tener que dejar a nadie sin estudiar.





A UNO llegó un grupo de personas quién pidió difundir el malestar y preocupación que existe en la comunidad educativa habida cuenta de las recientes intimaciones efectuadas desde la administración del colegio.





"Enviaron cartas desde la institución sobre un nuevo aumento del 20% y ya se había aumentado el 25% en el mesa de marzo", detallaron y entregaron una nota de un comunicado consensuado entre los padres.





"Nunca antes habían realizado dos subas y ahora se da cuando desde el gobierno dicen que la inflación está bajando a más de la mitad", remarcaron.





"Nos confirmaron que de no estar al día, no se inscribirá a nuestros hijos para el período 2018, lo cuál según entendemos no está permitido en escuelas públicas de gestión privada".





Los padres explicaron que están molestos porque "se enteraron por los medios que el Gobierno provincial adjudicó varios cargos a la institución, argumento que desvirtúa dicho aumento".





Teniendo en cuenta todos estos datos, los padres indicaron: "Tenemos que estar atentos a lo que pueda ocurrir luego de las vacaciones en este aspecto. Y pedimos a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) tener en cuenta estas medidas, ya que la mayoría somos padres de bajos recursos y no estamos en condiciones de afrontar los aumentos".





Además, en el cónclave, dejaron como muestra de la preocupación el comunicado donde se intima a los deudores a saldar los meses atrasado, bajo la amenaza que quedarían sin banco para el próximo año.



Contención y nueva visión

UNO dialogó en la tarde de este lunes con el pastor Pablo Garay, quién se mostró sorprendido por la reacción del grupo de padres. "No estoy tal al tanto del tema administrativo de la escuela, pero todas las situaciones se pueden conversar y contener, pero también deberán saber que tenemos costos que se afrontan con el pago de las cuotas", explicó el responsable religioso de la escuela privada que se encuentra a metros del Lomas del Mirador.





Garay hizo saber que en este último tiempo son casos muy particulares los morosos "y en el colegio hubo un cambio interno en la administración, ya que se dejó de ser tan permisivo y se buscó que las deudas se saldaran bajo planes o cuotas".





"Hubo un cambio de conciencia que es para mejorar la situación en el colegio y de esa manera mantener el servicio de educación de las familias que todos sabemos provienen de sectores muy complejos y bajos", agregó para marcar: "Dicen que no pueden pagar la cuota pero sí tienen otras prioridades en sus casas, es lo que les decimos, la educación es algo muy importante dentro de la comunidad".





El pastor indicó: "Qué lástima que estos padres fueron a UNO, está bien su postura, pero al menos hubieran ido al colegio a plantear sus dificultades o quejas".





De esta manera Garay dejó abierta la posibilidad a consensuar los pasos a seguir con los padres que estén más retrasados con las cuotas.





Un grupo de padres de alumnos de la escuela 54 y D 187 Jesús El Maestro de Lomas del Mirador se acercó apara exponer su preocupación por la decisión "extrema" de intimarlos a saldar las deudas con la institución, bajo amenaza que le sacarían el banco al niño para el próximo año.