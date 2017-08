En la Aduana de Paraná están cansados de las fake news que circulan en las redes

La Aduana de Paraná informó que en el organismo nacional no existe ninguna resolución que disponga prohibir el ingreso de arroz proveniente de Pakistán por estar contaminado.





Así contestaron de manera formal a los mensajes que circularon en las redes sociales que sería una de las tantas cadenas falsas de información.





A UNO llegaron un par de mensajes de lectores que indicaban lo siguiente: "me está comentado una amiga que trabaja en la Aduana que llegó un cargamento de arroz y que no pasó las normas de Sanidad porque trae un virus que sólo se ve en Pakistán. El arroz es de allá y el árabe pagó y sobornó para que le sacaran la mercancía y ya la distribuyeron a la colectividad. El arroz se llama "Dana" y el empaque es azul y dice hecho en Pakistán. Que por favor no lo vayan a comprar esta muy contaminado ¡Compartan esta información!", decía la falsa noticia.





Como el mensaje se volvió viral UNO consultó a las autoridades de la Aduana que se encuentra en el Puerto Nuevo de la capital provincial. La autoridades, sorprendidas, frente al tenor de la medida restrictiva desmintieron que "a nivel local y nacional no hay una solicitud de prohibir el ingreso de ningún tipo de arroz".





"Es muy poco lo que llega, y podría estar enmarcado en el intercambio religioso, pero así y todo, no hay ninguna orden para que no ingrese a la Argentina cargas de arroz del país en cuestión", refirió una autoridad del organismo de Paraná.





Hizo saber que cada tanto se los consulta por mensajes del mismo tenor que indican restricciones aparentes para otros tipos de productos "pero que se enmarcan en las clásicas cadenas falsas que circulan sin control y son consideradas veraces por gran parte de la comunidad", explicó el funcionario.