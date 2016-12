Importante participación en la audiencia pública por el transporte

El intendente Sergio Varisco encabezó este jueves la apertura de la audiencia pública para discutir la licitación de colectivos, que contó con una gran concurrencia de asistentes y oradores en el salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante.

En esta oportunidad la modalidad de la audiencia pública permitió la expresión de interesados en la nueva regulación del transporte público , con sugerencias y reclamos, que serán tenidos en cuenta por la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante para la elaboración definitiva del marco regulatorio y el posterior pliego licitatorio.

"Es una participación importante de la ciudadanía –sostuvo Varisco– porque desde el Municipio tenemos la obligación de escuchar todas las recomendaciones, críticas y aportes". El jefe comunal además especificó algunas de las características que se incluyen en el pliego licitatorio: "Hemos introducido cambios importantes como la permanencia de toda la planta de choferes, los servicios nocturnos, los boletos gratuitos y combinados y los servicio interurbanos".

Destacó "la voluntad de participación" que se vio plasmada en alrededor de 200 oradores. Luego de darles la bienvenida a los concejales de los diferentes bloques y a los representantes de las organizaciones sociales, políticas y económicas, se dirigió a los vecinos antes quienes consideró: "Estamos ante un hecho histórico, ya que es la primera vez en la historia de la ciudad que se hace una audiencia pública para discutir la licitación del transporte urbano de colectivos. Desde la década del 80 que no se licitaba este servicio. Y también terminar con esta práctica de la prórroga indefinida. Seguramente va haber distintas posiciones, que serán tenidas en cuenta. Si bien la audiencia pública no es vinculante, sí sé que los concejales en la Comisión de Servicios Públicos tendrán que dar respuestas a cada una de las inquietudes planteadas".

Luis Garay, Defensor del Pueblo, señaló que "la audiencia pública es un motivo para la celebración, más en un tema tan importante como queja continua en la Defensoría del Pueblo. Espero que esto no sea solo un formalismo, y que las opiniones de los ciudadanos se tengan en cuenta. Acá no hay que perder de vista que el verdadero protagonista es el usuario, no es la empresa, ni el municipio. Hay un dato que tiene que ver con los distintos estudios que hicieron en su momento instituciones como el BID, LogicTrans, la UTN, que indican que hay un porcentaje muy bajo que usa el transporte urbano: solo el 14,55% de la población lo usa y hay que ver cómo se puede lograr desalentar el uso de la moto o el auto. Ese es un tema importante para que lo concejales tengan en cuenta para el pliego de acuerdo a los estudios realizados".

Liliana Lampan, quien preside el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Paraná, dijo que "lo importante es que estas ideas que expresen van a ser remitidas a la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante que está trabajando sobre el pliego licitatorio. Se han cumplimentado todos los pasos que prevé la ordenanza desde la publicación en los medios de mayor circulación, del listado de oradores y están las autoridades que deben estar para que escuchen las propuestas de la gente. Se desarrolla en un marco de normalidad y participación. Lo más importante es que esta gran concurrencia demuestra que los ciudadanos nos vamos empoderando, tomando la herramienta de la participación y pone en valor el mismo instituto de la audiencia pública".

María Marta Zuiani, concejal por Cambiemos, sostuvo que "se escuchan a los vecinos respecto de los puntos que plantean para corregir el pliego, luego seguiremos trabajando con el HCD para aggiornar las inquietudes de los vecinos en el marco regulatorio del transporte. La participación ciudadana es importante, porque es necesario escuchar las voces de los usuarios asiduos del transporte público. Estamos ante una nueva modalidad del transporte, es un sistema integral con líneas urbanas e interurbana es un sistema pensado no sólo para Paraná sino para el área metropolitana ".