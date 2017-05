Impactante: un ciclista fue víctima de un disparo mientras entrenaba

El ciclista aficionado Christopher Weiss recibió un disparo por la espalda mientras entrenaba por las calles de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Lo trasladaron al hospital y podría tener secuelas en la movilidad de sus piernas.

El estadounidense, de 49 años, sintió un ruido y posteriormente comenzó a tomarse la espalda porque lo invadió un fuerte dolor. Cuando se detuvo, sus compañeros lo revisaron sin poder creer lo que había sucedido.

Al ver que el dolor se hacia cada vez más intenso, decidió frenar, mientras que los demás inspeccionaron la herida, la cual nunca pensaron que se trataría de un arma de fuego. Finalmente, el estadounidense tuvo que ser trasladado al hospital.

El parte médico no es favorable para el ciclista aficionado. Los médicos no descartan que pueda sufrir secuelas en la movilidad de sus piernas. Decidieron no quitar la bala, ya que estaba incrustada cerca de la espina dorsal. Afortunadamente, no golpeó ningún órgano vital.









Hasta el momento se está investigando si realmente fue la camioneta blanca la que atacó a Christopher, ya que el disparo se escuchó cuando el vehículo pasó junto a él. Las cámaras frontales de sus colegas podrían resolver el caso.