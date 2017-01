¿Icardi a la Selección? Sí o No? Opina Pupi Zanetti

El vicepresidente del club Inter, de Italia, y ex capitán del seleccionado argentino, Javier Zanetti, afirmó este miércoles que el delantero Mauro Icardi merece "una oportunidad" en el representativo nacional y adelantó que "seguro será convocado en breve".

"Es nuestro capitán, es muy respetado y merece una oportunidad en el seleccionado argentino. Creo que en breve será convocado y jugará bien. Tiene un gran futuro. Sabe que lo hace dentro del campo es lo que importa para ser llamado", argumentó Zanetti durante una nota a Radio 10.

El ex Sampdoria de Italia por el momento nunca vistió la camiseta argentina y su alta exposición mediática con su actual mujer y manager, Wanda Nara (ex esposa del delantero de Torino y amigo suyo, Maximiliano López) lo alejaron de la chance en los últimos años.

Sin embargo, el directivo 'neroazzurro', quien vistió la camiseta en 145 partidos del equipo 'albiceleste' y protagonizó dos mundiales, destacó: "en este club creció mucho y es un gran profesional".

En los últimos días, el entrenador Edgardo Bauza le abrió las puertas a una posible convocatoria para los partidos del marzo próximo frente a Chile y Bolivia.

"Cuando llegué escuché que no podía convocar a (Carlos) Tevez, ni a Icardi. Entonces junté a los jugadores y les pregunté si tenían problemas con ellos. Me dijeron: "No Patón, citá al que quieras", reveló Bauza.

Icardi, de 23 años, es el actual máximo goleador de la Serie A con 15 conquistas y ya se consagró "capocannonieri" en la temporada 2014-15 con 22 anotaciones, los mismos que Luca Toni.

"Icardi está esperando y no tengo dudas de que tarde o temprano será convocado, esperamos que pueda ayudar también en el Mundial de Rusia, concluyó Zanetti.