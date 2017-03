Un partido importante con poco interés

La Selección Argentina de fútbol jugará hoy desde las 20.30 un partido importante partido pensando en su clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Recibirá al combinado de Chile en el estadio Monumental. A pesar de ser un cotejo transcendental porque los dos pujan por el cuarto y quinto lugar en las Eliminatorias Sudamericanas y que las entradas están agotadas para el partido de esta noche, se denota poco interés en las calles. Si se les pregunta a un total de 10 entrerrianos a qué hora juega hoy Argentina seguro un alto porcentaje no la sabrá; y en qué posición está en el certamen clasificatorio mucho menos.





Quizás el interés de muchos decayó luego de perder tres finales seguidas y dejó una huella muy grande a los seguidores o netamente no le importa mucho la Selección a pesar de contar con Lionel Messi en sus filas. Los argentinos son más hinchas de los clubes y no de la Selección, y está más que claro, más allá de que en el mundial varios se suben al tren de la victoria según cómo venga la mano en el torneo para el equipo nacional. Pero aparte de las chicanas o no, en el partido de esta noche es importante sumar de local ante un rival directo para la clasificación a un mundial que todavía está lejos en el tiempo y sobre todo en puntos para sumar.





La Selección Argentina no viene realizando una gran eliminatoria, con Edgardo Bauza no ha encontrado el funcionamiento adecuado. A pesar de haber ganado en Colombia en el último partido llega con dudas y con jugadores que no quieren hablar con la prensa por decisión del grupo que encabeza Lionel Messi. El equipo sale a no perder de visitante y ganar de local en la era Bauza, lejos de otras selecciones que salían a ganar en cualquier lado. Con el exentrenador de San Lorenzo llegaron críticas y enojos. Pero hoy tienen la chance de vencer a un rival, que le viene de ganar dos finales seguidas, como la Copa América en Chile y en Estados Unidos y que llegan más que agrandados, no solo sus jugadores (encabezados por Arturo Vidal), sino sus seguidores, que ven ya una paternidad, que antes nunca existió. Hoy solo importa ganar y dejar atrás algunos fantasmas y que la gente apoye a un grupo de jugadores que dan que hablar en el mundo.