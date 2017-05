Si sos mayor, el seguro no te cubre en el fútbol

En la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) los jugadores mayores de 21 años no cuentan con seguro. Este es un problema que acarrea el balompié local desde hace varias décadas. En las últimas fechas del torneo Hugo Morán Copa Diario UNO Grupo América, hubo muchos jugadores lesionados y algunos hasta tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.









El caso que sacó el problema a la superficie fue el de Lucas Martínez jugador de Peñarol , que recibió un codazo de Gastón Aparicio en el partido de la segunda fecha disputado en cancha de la U, en barrio Corrales. La grave herida en la cara llevó a Martínez al hospital. El mediocampista recibió más de 12 puntos de sutura y pasó por tres operaciones, y aún sigue sin encontrar respuestas, ya que tiene por delante una larga recuperación.









De todas las atenciones, traslados y operaciones se tuvo que hacer cargo el club y el propio jugador, porque desde la LPF nunca hubo predisposición con el lesionado ni solidaridad. Desde el ente regulador no se les brinda un seguro médico a los jugadores y todo depende de las instituciones a las cuales pertenecen. Si bien Peñarol contaba con su cobertura médica y pudo brindarle todo los servicios al jugador, hay clubes que por problemas económicos carecen de asistencia médica y eso es un gran déficit para un fútbol que es amateur.









Faltan consideración, ganas y amor por el prójimo dentro de la Liga Paranaense de Fútbol, cuando la vida de una persona tendría que ser la prioridad y no el resultado deportivo. Lo mismo pasa con la Mesa Directiva, que día a día muestra un gran interés por la recaudación.









El golpe a Martínez fue un llamado de atención que avivó a más de una aseguradora, empresas que se acercaron a la LPF a llevar sus propuestas, pero ninguna fue de interés para los presidentes de las instituciones. La realidad de nuestro fútbol es que si sos mayor de 21 años no contás con cobertura médica y la salud no importa. Solamente cuentan con los servicios médicos los chicos desde cebollitas (categorías formativas) hasta Sub 20. Falta trabajo en conjunto y ponerse de una vez por toda una mochila, la de llevar al fútbol paranaense a un mejor nivel.