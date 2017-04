Se perdieron 350 millones de pesos

Del 6A habló todo el mundo. Gente que la está pasando muy mal, los que están a favor, en contra, políticos de turno, analistas económicos, etc... El título de la página 3 de UNO define con exactitud el porqué se puede decir que el paro general de ayer pudo haber tenido éxito en esta región. Lisa y llanamente por la falta de transporte. Hice un recorrido por la ciudad capital y funcionaba todo (llámese bancos, oficinas municipales, provinciales, el comercio), salvo la movilidad para la gran mayoría de empleados públicos que se desempeñan por estos lados (cinco de 10 habitantes). Las políticas de ajuste que ha llevado adelante el gobierno nacional tuvo su primer paro general. Eso es concreto. Ahora, en la arena política, con quien hables del tema, te la cuentan a su manera. Lo que indigna a la gente es que aquellos políticos que "ayer" estaban de acuerdo con los medidas de fuerza ( inflación , 30% de pobres, corrupción , ocultamiento de datos) "hoy" no. "Y viceversa" (se era golpista, según CFK). Pero ayer se conoció un dato interesante. Lo dio a conocer Álvaro Gabás, economista entrerriano y docente (que ayer dio clases), al realizar una estimación de lo que le costó a la provincia el paro general: "Se estima que la pérdida por el paro llegaría a los 15.000 millones de pesos, a nivel nacional. Si tomamos en cuenta que Entre Ríos participa en el 2% o el 2,5% del total del PBI, la pérdida estimada en la provincia de esta medida se ubica entre los 300 y 350 millones de pesos". Más allá del número también explicó algo que no sucede en la Argentina: la planificación. "En Argentina no hay planificación a 30 años, lo cual lleva a los problemas que tenemos, por ejemplo, en el sector energético. Hace 30 años, nosotros exportábamos petróleo a Brasil, y hoy, se revirtió la ecuación", agregó. "Esto se logra con una planificación, en varios sectores. Ningún gobierno ha planteado planes a largo plazo". Gabás lo que indica es que solamente se han planteado medidas para la coyuntura. Por ende, todas las variables de la economía son negativas: el consumo, la industria, etc. Salvo la actividad primaria, que ha tenido el beneficio de la quita de retenciones. Pero las demás actividades también deben ser tenidas en cuenta. Esa es la realidad. Que se hayan perdido 350 millones de pesos en un día es producto de los errores de un sector, pero también de la intencionalidad de otros. Mientras tanto, el de a pie... la ve pasar y lo padece.