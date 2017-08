San Cayetano, un santo saturado de trabajo

La mayoría de los fieles católicos consultados por UNO el día de San Cayetano , patrono del Pan y del Trabajo, destacó su preocupación ante la "crítica situación que se vive a nivel país, a raíz de los despidos generalizados y la incertidumbre reinante".





Los pedidos enfáticos para que se sostengan las fuentes laborales resultaban lógicos, teniendo en cuenta que ese mismo día se conocía la noticia del cierre de la estación de servicios Esso, ubicada en calle Buenos Aires y Cervantes de la ciudad de Paraná, medida por la cual nueve familias quedaron sin su sustento diario y a los cuales los dueños de la estación les quieren pagar la mitad de la indemnización, haciendo alusión a razones de fuerza mayor.





También el lunes, y tras una semana de incertidumbre para los empleados de la sucursal de la firma Carrefour en la capital entrerriana, durante una audiencia la empresa se comprometió a no efectuar despidos, pero les ofreció retiros voluntarios que estarán a disponibilidad de los empleados hasta octubre.





Mientras tanto los exempleados del hotel Alvear siguen sin poder cobrar la indemnización, tras el cierre del local el 31 de mayo. Cerraron, al menos por 60 días, las termas de Basavilbaso y los trabajadores del frigorífico Feersa, de Gualeguay, hace tres meses que no cobran sus salarios y ya no saben qué hacer para vivir. Lamentablemente, la lista no termina.





El lunes, en declaraciones a UNO, el secretario de Trabajo, Oscar Balla, confirmó que desde principios de 2016 se perdieron en la provincia 8.127 puestos de trabajo en el sector privado. "Y no se observa aún ninguna recuperación de empleos", manifestó. Confirmó que la más afectada fue la construcción, con unos 2.000 trabajadores menos. Sin embargo, marcó que el ajuste se observa en el sector comercial, hotelero y turístico.