Pan y Circo 2.0

La visión de la realidad en la Argentina se distorsiona a gusto de cualquiera que quiera discutir en cualquier ámbito y nivel social. Todos defienden sus verdades y, al parecer, nadie estaría mintiendo.





Editar el presente a gusto de quien tiene la sartén por el mango es algo que los gobiernos no dejan de hacer de forma casi caricaturesca ante la indiferencia, y la casi complacencia, de una gran mayoría poco interesada en involucrarse porque "no les gusta la política".





Hasta que le tocan el bolsillo. Podría haberse dicho "hasta que matan a alguien", pero no, en esta Argentina puede morir o desaparecer gente, pero mientras sea "solo" eso, todo sigue más o menos igual. El "por algo habrá sido", o "algo habrá hecho", flota en el aire cada vez más explícitamente.





La situación aquí se pone realmente fea cuando la plata escasea, y mientras eso se mantenga medianamente en sus carriles, lo demás es perfectamente manejable. Los gobiernos lo saben de memoria, y por eso se hará hasta lo imposible por sostener un mango mínimo en el bolsillo de los que pueden generar algún tipo de problema, sobre todo la clase media, la más problemática, y los subsidios sobre los sectores más bajos. Lo demás se arregla con propaganda y saturación de noticias elegidas y multiplicadas por todos los medios hasta que "esa" realidad se convierte en "la verdad" de muchos que pasan a defenderla como propia, aunque no lo sea.





"Pan y Circo" en su mejor versión, la 2.0. La que ya no solo se limita a entregar datos y cosas en un solo sentido, sino que ahora también permite obtener respuestas. Sostener sin hambre y entretenido al pueblo siempre permitió mantenerlo contenido, casi adormecido para que no cause problemas, pero en su versión moderna ahora también recoge la reacción explícita de la gente, y con esa reacción en la mano los gobiernos la orientan contra todos aquellos que quieren poner palos en su rueda. Así el enfrentamiento baja al llano y es de la gente contra la gente. "La grieta" que le dicen. Es un trabajo formidable de la propaganda, que no es propia de este gobierno en particular, algo parecido ya estaba en marcha, pero a todas luces era más burdo, más grotesco, nunca se había logrado una sistematización tan bien afinada como la que está en marcha.





Aquello de que "La única verdad es la realidad", parece algo ambiguo por estos tiempos, es que la realidad de unos no parece ser la verdad de otros. Complicado, como nuestro país, como nosotros.