Nos hace falta una brújula

Se nos ha hecho costumbre escuchar en los medios de comunicación de Capital Federal que en el sur pasó tal cosa, ya sea policial, político o deportivo. Eso en alusión al sur del Gran Buenos Aires, conocido en la sigla GBA. Eso no es así, si decimos tan solo sur es hablar del sur de Argentina, puede ser Santa Cruz o Tierra del Fuego. Si no, aclarar 'al sur del Gran Buenos Aires' en cada nota.

Esto es una visión netamente porteña, pensar que la Argentina termina o empieza en la avenida General Paz o en el Riachuelo y no es así. Los medios nacionales, o quizás mal llamados nacionales, titulan constantemente en el sur. Esto se da más seguido en el ámbito del fútbol . Suelen poner en el sur Banfield recibe a Boca o River y no es así. El sur no es la localidad comprendida dentro de Lomas de Zamora. Lo mismo con Quilmes, Lanús o Florencio Varela.