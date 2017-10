Es que en sí, después del momento de frustración y la calentura –la impotencia más bien– advertí que en realidad hay otras prioridades, cosas que son más importantes que la de entrar a un torneo internacional que mueve millones y que en el fondo no es más que un gran lavarropas de dinero. Sí. Hay otras prioridades.





En la semana, a pocas horas de terminada la contienda contra Perú, supimos que a fin de año va a volver a aumentar el gas, el mismo que ya incrementó su costo un 400% desde el año pasado. El porcentaje parece exagerado, pero solo basta recordar o ir al cajón y comparar las boletas. También nos enteramos que atrás del gas, la luz será más cara, lo mismo pasará con la nafta en unos días, con el dólar muy probable, con la vida casi seguro. Es difícil ser un trabajador en la Argentina de hoy, llegar a fin de mes, comprar los remedios, la leche, el pan de cada día; ni hablar de los desocupados, de los que se quedaron sin laburo en estos meses, de los jubilados que todavía esperan. Y uno ve todo lo que falta y piensa: tanta preocupación por un partido de fútbol, si uno después se siente hasta medio miserable ante tantas necesidades. No es el fin del mundo, ya vendrá otro; si el de 2030 se hace en Argentina y Uruguay ya estamos adentro. En realidad no pasa nada si quedamos afuera del Mundial.





Hay otras prioridades. Que la justicia llegue y que cuando llegue lo haga a tiempo para quienes esperan o ya se cansaron de esperar; que el que robó vaya preso. Además, capaz que esto del Mundial está bien para que salga a la luz toda la oscuridad la AFA y esas cosas. Eso pensé un poco ensimismado, pero al rato se me pasó y más vale que el martes le ganen a Ecuador.

Cuando terminó tenía un montón de cosas para decir, pero con el paso de las horas me di cuenta de que eran puras frases en caliente, de esas que no llevaban a nada. Más tarde, ya más sereno, traté de encontrar respuestas, buscar esas explicaciones que siempre ayudan. Al final del día de ayer advertí que en realidad no es tan importante quedar a afuera de un Mundial. ¿Qué cambia? En el fondo, nada. No es más que un grupo de muchachos ricos en la búsqueda de que la pelota ingrese adentro del arco rival.