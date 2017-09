Maldonado, o un sacudón a la indiferencia

La autoconvocatoria atravesó de principio a fin la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado en Paraná. Las personas que se volcaron a las calles, en su mayoría, no pertenecían a las agrupaciones políticas tradicionales, en torno a un caso que dividió a la opinión pública en gran manera por la influencia de los medios hegemónicos. O estar de un lado o del otro, esa era la consigna, una disyuntiva que quedó bien marcada en las redes sociales. La ausencia de la dirigencia política y de sus principales referentes demuestra a las claras que el discurso del gobierno nacional acerca del uso político del caso resulta al menos inverosímil.

Y en esta línea se inscribe el razonamiento de este suelto, de un ciudadano común como tantos otros, que no le exige a un partido sino al Estado que asuma su responsabilidad en la desaparición forzada de una persona en democracia. Un hecho de grave connotación, solo equiparable en Entre Ríos a lo sucedido con los paranaenses Martín Basualdo y Héctor Gómez en junio de 1994. La incansable luchadora Isabel Vergara de Basualdo, madre de Martín, atacó la desidia judicial y policial, o en otras palabras del Estado, por la impunidad que rodea al caso en el que todas las sospechas apuntan al accionar de la Policía de Entre Ríos. Una periodista que cubría la manifestación interrogó a la mujer "¿Qué hubiera pasado si el acompañamiento de la sociedad sería el mismo que el del caso Maldonado ?". Ella se quedó pensando por un momento y contestó. "No sé, pero celebro que estemos acá todos juntos". Pasaron 23 años desde la última vez que fueron vistos, pero nada se supo del paradero de estas personas, lo que revela la negligencia de las instituciones estatales encargadas de la investigación. "No sabemos nada", se limitó a decir la mujer sosteniendo un pasacalles de Santiago Maldonado. ¿Qué habría pasado si esta familia, como tantas otras en el país que claman por justicia, hubieran tenido el mismo acompañamiento popular? Responder a esa pregunta sería hacer conjeturas de dudosa fiabilidad.