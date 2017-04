Los reclamos que siguen sin ser escuchados

Sin dudas que los problemas que sufren los vecinos de Paraná son muchos. Y por más pequeños que sean deben ser solucionados. Es cierto que debe haber un orden de prioridades a la hora de buscarles una salida. Imagino que los inconvenientes que se presentan con la basura y con los baches en las calles deben picar en punta. Son un reclamo de larga data y que parecen no tener solución, esté quien esté al frente del gobierno municipal. Lo malo de todo esto es que nos acostumbramos a convivir con ellos. Ya nos da lo mismo ver la basura acumulada en los contenedores por varios días o tener que esquivar cráteres en la calle sea en dos o cuatro ruedas.

Pero quiero pensar que estos problemas son mayúsculos y que son complicados de abarcar, al igual que sucede con la inseguridad. Porque nadie puede negar que Paraná es una ciudad insegura. Ante esto, creo que los inconvenientes puntuales son más fáciles de solucionar, más aún cuando hay un reclamo concreto. ¿A qué me refiero? A que supuestamente debe haber una respuesta inmediata cuando un grupo de vecinos presenta un inconveniente con pruebas fehacientes de que el mismo existe. ¿Un ejemplo? En el barrio Paraná XVI, uno de los más populares de la capital provincial, hace cinco meses que los habitantes de la Manzana H sufren el desborde de líquidos cloacales, con todo los problemas para la salud que esto puede traer. Han movido cielo y tierra buscando una solución. Incluso han llevado la problemática a los políticos que supuestamente más cerca de los barrios deben estar (un concejal), sin encontrar una respuesta positiva.

Como este, debe haber miles de casos en Paraná. Algunos seguramente no con meses de antigüedad, sino con años. Insisto en el detalle que si hay algo concreto, algo que se presenta como un peligro para el ciudadano común, debe tener una solución inmediata. ¿O me van a decir que los encargados de dar una respuesta no lo hacen porque están ocupados? De ser así, las quejas de los vecinos deben ser cada vez menos. Y esto no es así en nuestra bendita ciudad.