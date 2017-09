La odisea de hacer un viaje en colectivo

En lo personal uso mucho el colectivo, y la mayoría de las veces con mi hijo en brazos. En todos los coles, al costado de los asientos, se encuentra un cartel con distintas prioridades para tomar el lugar e ir sentado, y poco se respeta. Los cartelitos están de adorno y para rellenar los espacios grises del techo del vehículo, los usuarios ni los leen. En la semana subimos al cole con mi pequeño y transitamos más de dos kilómetros parados, haciendo malabares para sostenernos y tratar de no caernos.





El chofer de la empresa se dio cuenta de la situación y nada cambió, hasta que una pasajera mayor de edad se dio cuenta y me permitió su asiento, algo que ella no tendría que haber realizado porque tiene la misma prioridad. Tuvo que ser la señora la que me diera el lugar, cuando muchos jóvenes sentados hasta de a tres en asiento de dos, venían ocupando los primeros lugares del colectivo cuando esos asientos son para los mayores, mujeres embarazadas y en mi caso con un bebé.





Falta más concientización y solidaridad con el prójimo. El transporte deja mucho que desear y estas cosas se ven a diario, los responsables de estas situaciones y que deben imponer autoridad dentro del colectivo son los choferes. Muchos cambios en el sistema de pago del boleto y no hacen hincapié en poner más frecuencia, mejorar el personal y la limpieza de los colectivos, que dejan mucho que desear.





Es cuestión de entender y empezar a mejorar, es una odisea transitar en colectivos y más cuando uno anda con un bebé, y cuando van llenos vas como vaca al matadero. El paranaense perdió el respeto hace mucho, y a la solidaridad se la olvidaron en otro viaje.

El transporte urbano de la ciudad deja mucho que desear. Viajar de un punto a otro es una verdadera odisea. Colectivos llenos, choferes que pisan el acelerador como que si estuvieran en una pista de carrera. Todo eso, sumado a la falta de solidaridad con el prójimo son unas de las tantas cosas que debemos soportar al viajar.