La grieta se agiganta

Hubo dos cruces en las últimas horas que no se pueden pasar por alto. Quizás para graficar que la "bendita" grieta que tanto daño le ha costado a los argentinos, está más presente que nunca. Uno se dio el martes por la noche; y el restante el miércoles por la mañana.

Las dos tuvieron las cámaras de televisión como testigo y las tribunas de la gente del otro lado; como así también el recinto de la Cámara de Diputados. El lugar a donde llegan los representantes del pueblo.

Cruce 1. Los periodistas Jorge Lanata y Diego Brancatelli se cruzaron en Intratables en un picante diálogo donde no faltaron los reproches. El panelista le cuestionó a Lanata haberle dicho "vieja enferma" a la expresidenta Cristina Fernández y le consultó porqué su rol dentro del periodismo "no es idéntico" entre el gobierno anterior y el actual de Mauricio Macri. Lanata, respondió: "Yo no siento que no sea el mismo. Yo hasta ahora no me crucé con gente contando guita en la Rosadita. No es que yo oculté alguna cosa que yo sepa que esté pasando. Te digo la verdad. Es más, si vos hablaras con los oyentes nuestros de Mitre, Mitre tiene básicamente un público macrista y 30 veces por semana me putean porque hablo en contra de Macri". A los pocos segundos, añadió: "Ojo que el macrismo también ha hecho un público tan fanático como el otro. Saco a Massa y putean, saco a otro y putean, solo puedo sacar macristas. Obviamente no lo hago, porque no... Si yo me entero de que hay algún negocio de ese tipo para contar, lo voy a contar, porque yo no nací con Macri, ni me voy a morir con Macri. Yo no voy a ser tan tarado".