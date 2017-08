La degradación del Estado, ¿es el vamos por todo?

Pasaron 17 días (lo cual es una vergüenza) para que CFK pudiera celebrar "su" victoria. Era ella contra Macri, era ella contra el Gobierno. Bien polarizado, como se quería. Como lo quería Cambiemos y como lo quiso la expresidenta y candidata a senadora nacional Cristina Kirchner, que se fue por fuera del PJ para no tener interna en las PASO con su exfuncionario Florencio Randazzo. Ayer Cristina celebró el triunfo de Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires y dejó mucha tela para cortar, obvio.





Destacó que "perdió el Gobierno, que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste. Dos de cada tres argentinos dijeron que no y la suma no es caprichosa, porque por primera vez toda la oposición tomó la agenda de la economía y de ponerle un límite al ajuste y al desempleo", sostuvo al encabezar el acto de relanzamiento de la campaña. ¿Será la misma agenda económica que tomaba la oposición cuando CFK era presidenta y los números de la inflación se escondían y Alemania tenía más pobres que nuestro país? Cristina Kirchner señaló además que "es la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo", y dijo que "todo esto también tiene que ver con la mentira y la manipulación".





¿Será la misma manipulación que denunció la oposición cuando los K eran gobierno y decían que no tenían el aparato para fiscalizar a lo largo y ancho del país? Estas dos declaraciones textuales que llevó adelante ayer la expresidenta (que llamativamente ayer tuvo que leer y repasar un machete) con sus correspondientes repreguntas sirve para graficar lo que significa estar de un lado u otro del mostrador. También dijo, y donde me parece seguir escuchando a los que eran oposición bajo su mandato, que "los canales de televisión solo transmiten lo que quiere el Gobierno" y edificó una teoría en la que según ella eso genera "un mareo de poder y concentración que tal vez sea la causa de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.





El Gobierno quiere demostrar poder y que a cualquiera que proteste lo va a someter". Y que lo que se vive "es una degradación del Estado". ¿Será la misma degradación del Estado cuando lanzó el "vamos por todo"?