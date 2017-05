Jorge Méndez: artista con don de buena gente

Nadie puede negar la simpleza y humildad de Jorge Méndez, el consagrado músico autor de Canción de Puerto Sánchez, la composición paranaense más conocida en el mundo. El poeta y cantor, creador además de Puentecito de la Picada, El Jornalero y otros tantos éxitos, está grabando ahora un poema dedicado a la escuela Rivadavia de Paraná, donde hizo la Primaria. En una charla con UNO contó que lloró el año pasado cuando supo que un incendio afectó gran parte del inmueble que albergó tantas vivencias de su niñez. También destacó que ayer iba a compartir la tarde con alumnos de otra escuela, en medio de una entrevista en que se le preguntó por el frustrado y antiguo proyecto de hacer un anfiteatro que lleve su nombre, en la plaza Italia, situada en Evaristo Carriego y avenida Laurencena.









La loable iniciativa, que se gestó durante la primera intendencia de Julio Solanas, se fue diluyendo con el tiempo. Se reflotó años más tarde durante el segundo mandato del ahora diputado nacional, y a pesar de que se llamó a licitación para ejecutar la obra, todo quedó en una estéril promesa.









Jorge Méndez agradeció el homenaje que se le hizo entonces y recordó que hasta pusieron la piedra fundacional. Y aunque aseguró no estar incómodo con la situación y cambió de tema, a quienes admiramos su obra nos queda seguramente un sabor amargo por este malogrado proyecto.









¿Por qué no se edificó finalmente el anfiteatro? Quizás algún día alguien dé las correspondientes explicaciones del caso. Está claro que Jorge Méndez no es un artista que necesite monumentos y pedestales. Se lo puede ver a veces en el barrio Puerto Sánchez, donde gentilmente comparte con vecinos y visitantes sus canciones, sobre todo en los días en que el barrio se viste de fiesta. Con quien se acerque a saludarlo se pone a charlar, ofreciendo su sonrisa y amabilidad. También va a las escuelas, comparte con los gurises, y guitarra en mano les enseña valores con su ejemplo.









"Me confunden tanto con Puerto Sánchez que me dicen Jorge Sánchez, el autor de Puerto Méndez", bromeó una vez el artista, claramente identificado con su obra y entregado genuinamente al arte. Y entre la admiración y el respeto, confío en que alguna vez podamos saber por qué no hay un anfiteatro con su nombre. Mientras tanto, marche un fuerte aplauso para celebrar su obra, que debe enorgullecernos a los entrerrianos.