En campaña se podrían acordar de 14 pesadillas

En épocas de campaña política muchos hablan de promesas incumplidas. Bueno sería que los diferentes precandidatos a las elecciones de medio término por Entre Ríos para el 13 de agosto se puedan ocupar de un tema no menor. Hoy se cumplen dos meses de aquel terrible día para los trabajadores del Hotel Alvear en Paraná. Esa jornada, temprano por la mañana, fueron a trabajar y se encontraron con la terrible novedad: sus puertas habían cerrado. Desde entonces, y más allá de las buenas intenciones, nadie se hizo cargo de los 14 trabajadores. Ellos han peregrinado por oficinas del estado reclamando que, por lo menos, se cumpla con lo que marca la ley: que les paguen salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes. Los dueños del hotel hasta ahora "bien, gracias", como suele graficar el refrán para destacar que no dieron la cara para hacer cargo de lo que corresponde. Ayer recibí una carta redactada de puño y letra en nombre del grupo de los trabajadores del ya exhotel. Buscan recordar el momento para no olvidar. Para que no olvidemos. "Se cumplen dos meses de aquel día tan cruel, tan inhumano... puertas, ventanas y portones cerrados...esa mañana que junto a nuestras familias jamás olvidaremos", comienza relatando en la misiva. Luego se destaca la odisea que tuvieron que atravesar desde el momento de ser despedidos "sin un previo aviso". "No nos han abonado nada de lo que nos corresponde". Luego llegará el pedido de ayuda. "Les pedimos que nos ayuden... no vamos a bajar los brazos...por nosotros y por aquellos empleados que puedan pasar por la misma situación". También solicitan controles por parte de las autoridades competentes por este tipo de empresas: "Trabajan de manera tan suelta y cometen estos fraudes teniendo gerentes y pseudos dueños". La carta consta de tres carillas. En la última cuentan sus noches sin "poder dormir", las cuales se puede decir que ya se convirtieron en pesadillas. Ni más, ni menos. "Fueron hasta 26 años de vida por el hotel Alvaer", argumentan. Pero también agradecen por el apoyo. Pero sobre todo piden no ser olvidados. Hoy están en la calle. En campaña, los políticos bien podrían no dormir su ilusión.