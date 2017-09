El TC, el motor de las economías regionales

La provincia de Entre Ríos volverá a vibrar el fin de semana con una nueva presentación del Turismo Carretera. Esta vez el turno es el de Concordia, que después de aquel enroque con Paraná en junio por las inundaciones en la Capital del citrus decidieron postergar la carrera ya que los servicios no estaban garantizados.

Como desde 1997, el TC llega de manera ininterrumpida a la provincia. En aquella ocasión la categoría más popular reinauguró las instalaciones del autódromo del Club de Volantes Entrerrianos y desde esa fecha jamás dejó de visitar el circuito paranaense. En tanto que Concordia y Concepción del Uruguay se sumaron al calendario teceísta desde 2014. A partir de esa fecha, también siempre dijeron presente en estos dos lugares.

Ese extraño –para muchos– mundo del TC incluye un folclore muy particular que se traduce en una vigilia que realizan los fanáticos durante días previos en las afueras del autódromo, a la espera de que abran las puertas del predio para ingresar. Sucedió desde siempre en Paraná, como también en Concepción. Este año no fue la excepción en Concordia y desde hace dos semanas hay un grupo de la Peña Ramírez que acampa a la espera de que mañana se habilite el ingreso.

Solo esto despierta en fanáticos que con muchas semanas de antelación comienzan a organizar este fin de semana muy particular. Pero no solo se trata de amantes del TC, porque también se suman aquellos curiosos que desean experimentar un fin de semana 'distinto', donde está asegurado el tiempo para el ocio, estar alejado de las preocupaciones diarias, sumado a un nutrido menú gastronómico, etc, etc.

Pero el TC no solo es eso, porque para muchos, 'una simple carrera de autos', cumple un rol muy particular como lo es 'hacer mover' la economía de una ciudad, donde las plazas hoteleras se colman. Por ejemplo en Concordia a esta altura de la semana ya es muy difícil conseguir alojamiento debido a que está todo casi lleno y empiezan a llegar las consultas en las ciudades vecinas, como Federación o Chajarí. Los locales gastronómicos también se benefician porque serán visitados por los turistas durante todos estos días, mientras que los comercios de la zona, como estaciones de servicios, también tendrán un fin de semana de muy buenas ventas. Y como ocurre con estos fenómenos sociales que se dan muy pocas veces en el año, está la posibilidad para que muchas familias puedan hacer una diferencia mediante la venta callejera en los accesos al autódromo.

Por ejemplo, en la última visita del TC a Termas de Río Hondo, el gobierno de Santiago del Estero reportó que la carrera tuvo un impacto económico de más de 70 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 100% y más 35.000 espectadores durante tres días de actividad. Lo mismo sucedió en Paraná y Concepción, y se repetirá este fin de semana en Concordia. Por lo tanto este tipo de eventos hacen 'mover' a toda una ciudad y siempre será importante mantenerse dentro del calendario de la categoría más popular del país. Porque no solo se trata 'de una simple carrera de autos', sino que se trata de 'un motor para las economías regionales'.