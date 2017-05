El goleador de los números irrefutables

No es santo de mi devoción, no es el nueve que yo elegiría para mi equipo y estoy seguro que pedí su cabeza cuando se equivocó en la Selección Argentina marrando goles claros en la final de la Copa del Mundo ante Alemania y ante Chile en la Copa América. Pero, nobleza obliga, me gustan los números, los respeto y considero que son fríos y mandan. Y en este caso, el del atacante argentino Gonzalo Higuaín, las matemáticas juegan claramente a su favor y hay cuestiones que no se pueden discutir. Son así y listo. Después lo demás es una cuestión de estilo, nada más.





El Pipita metió, días atrás, dos goles en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de Europa, uno o el torneo más importante que tiene el planeta fútbol en el mundo. Lo hizo defendiendo los colores de la Juventus de Italia ante el Mónaco de Francia y de visitante. Dos goles importantísimos que, prácticamente, van a depositar a su equipo en la final del certamen.





Con esos dos gritos el artillero llegó a los 31 en su primera temporada en la Vechia Signora; es el tercer atacante en marcar más de un gol en una semifinal para este equipo. Primero está el legendario Alessandro Del Piero, quien le hizo 3 al Mónaco en 1998, segundo marcha Fillipo Inzaghi quien le propinó 2 a Manchester United en el 99 y tercero el argentino. Además Higuaín lleva 17 anotaciones en cada instancia de Champions. Hizo 13 en fase de grupos, 1 en octavos de final, 1 en cuartos de final y 2 en semifinales. Una bestia.





Dejó de lado su equipo y me voy a sus guarismos en la Selección Nacional. Allí es el quinto goleador histórico de la Albiceleste con 32 emociones en la red por encima del Mejor de Todos los Tiempos.





Primero está el mejor del mundo, Lionel Messi con 56, segundo Gabriel Omar Batistuta (este me gustaba y mucho) con 54, tercero Hernán Crespo con 35, cuarto Sergio Agüero con 34, quinto el Pipa y sexto Diego Armando Maradona 32. Entonces y con todo el respeto del mundo, dejemos de opinar pavadas. Gonzalo Higuaín está entre los mejores delanteros del mundo, es argentino y debe seguir viniendo a la Selección Argentina, guste a quien le guste. Solo en este país se discute a semejantes embajadores y vemos solo lo que queremos ver. Encima, creemos que tenemos razón. Una locura.