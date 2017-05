Basta de abusos al consumidor

Los consumidores un día tenemos que decir basta y dejar de ser egoístas. Cada vez que nos golpean el bolsillo agachamos la cabeza y pagamos sin protestar. Los fumadores pagan hasta 5 pesos como mínimo de recargo por atado a kiosqueros inescrupulosos que nadie controla. Porque la realidad es que los organismos de contralor del Estado están pintados. También los que tienen teléfonos a tarjeta tiene que pagar un extra para que les recarguen la línea. Nadie dice nada. Total cada uno se las arregla como puede. Pero esto no puede seguir así. Ahora los dueños de las estaciones de servicio vuelven a evaluar cobrar un plus por el litro de nafta vendida. De esa forma pretenden reflotar el servicio de playa, implantado 10 años para atravesar la crisis que en ese momento sufrían los locales de expendio de combustibles y como forma de solventar los gastos ante el congelamiento del precio de los combustibles y la suba de costos.









Otro golpe al bolsillo de todos. Muchos piensan: ¿para qué tienen autos si no pueden pagar el combustible? Pasa que el aumento en el combustible repercute en toda la grilla de precios, porque todos incrementan para cuidar su bolsillo.









Según el portal especializado, surtidores.com, la posibilidad se discutió en marzo durante una reunión llevada a cabo por la comisión directiva de la Confederación de Entidades de Hidrocarburos y Afines (Cecha), entidad que agrupa a la mayoría de los propietarios de estaciones de servicio del país. La idea se debatió, pero por ahora no tuvo repercusión. El mismo sitio en otra nota hace referencia a que estacioneros y trabajadores se reunieron en el Ministerio de Trabajo para discutir salarios y no acordaron. El gremio pide 23% y los dueños de las estaciones ofrecen un 18%. La semana próxima se reúnen otra vez. Para que no llegue el incremento a los clientes, las compañías petroleras, que han sido beneficiadas en los últimos años, tendrán que hacer el esfuerzo. Pero para eso se necesita que el gobierno nacional se entrometa. Hace poco tiempo los empresarios le peticionaron a las compañías petroleras mejores comisiones por la venta de combustibles, ya que sería de gran ayuda para hacer frente al pedido del Sindicato. Sin embargo, las grandes compañías no ceden. Así que todo indica que, otra vez, los trabajadores tendremos que pagar un poco más.