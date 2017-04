Apología del lomo roto

Hay expresiones comunes que sobreviven desde tiempos inmemorables, pero hoy son utilizadas para borrar vestigios de conciencia de clase. Llamativamente, esos eslóganes tienden a la exaltación del trabajo esclavizante. "Me rompo el lomo trabajando" es una de las frases que suele repetir con orgullo el trabajador de la clase media empobrecida. Sería interesante analizar desde el llano lo que subyace bajo esas cinco palabras, todo lo no-dicho que esa expresión implica. Sirvan estas líneas como un mero ejercicio de análisis del discurso.





Podríamos comenzar por hacer literal la metáfora. "Romperse el lomo trabajando" es "quebrarse o destrozarse la parte inferior y central de la espalda durante el ejercicio de la labor cotidiana". ¿Cómo podría alguien con la espalda destrozada continuar con sus tareas cabalmente? Difícilmente, en especial si se trata de un trabajo que requiere esfuerzo físico. Ahora, sin abandonar aún el sentido literal, pensemos en quién enuncia la frase. O, más precisamente, a qué se dedica. "Me rompo el lomo trabajando" puede ajustarse más a la realidad dependiendo de si se trata de un hachero, un albañil, una limpiadora de ventanas de rascacielos, un estibador; o si lo dice un empleado bancario, una periodista, un almacenero, una abogada. Podría decirse que el primer grupo de trabajadores está más expuesto a una fractura de lomo que quienes pertenecemos al segundo grupo.





Volvamos ahora a la metáfora. El sentido unívoco de "me rompo el lomo trabajando" podría traducirse como "trabajo muchas horas y me esfuerzo de manera excesiva para desarrollar mi labor". Más allá de que esto sea cierto o exagerado, hay varias cuestiones que subyacen e intentaremos desentrañarlas a continuación.





Primero, si el esfuerzo es excesivo, significa que va más allá de lo normal o lo establecido por las reglas. El Derecho Laboral habla de la necesidad y el derecho de los trabajadores al descanso y al ocio. La falta de descanso influye directamente en el estado de salud, las relaciones interpersonales y la capacidad cognitiva. ¿Eso hace a un buen trabajador?





Segundo, si una persona dedica más tiempo y esfuerzo de lo debido a realizar su trabajo, eso significa que le resta tiempo a su familia, a formarse, a cuidar su salud.





Tercero, "me rompo el lomo trabajando" como metáfora evoca al espinazo de un burro que carga más peso de lo que su cuerpo aguanta; evoca también al esclavo cuya espalda es fustigada mientras acarrea pesadas piedras por el desierto.





Cuarto, el contexto de la enunciación es fundamental. Cuando alguien destaca "me rompo el lomo trabajando" quiere señalar que hay quienes no siguen su "ejemplo" y se ubica en un lugar de superioridad moral. Si alguien desliza esa frase al discutir -por ejemplo- acerca de la validez del paro docente, quiere dar a entender que los docentes no quieren "romperse el lomo trabajando" como él o ella. Que reclamar salarios dignos, haberes liquidados en tiempo y forma, un entorno laboral saludable es cosa de vagos. Que son los docentes quienes atentan contra la norma y no la intransigencia gubernamental que, a falta de lomos rotos, decide romperlos a cachiporrazos.





No es la idea aquí criticar a quienes se enorgullecen de su condición trabajadora, sino invitar a la reflexión a quienes se olvidan de dicha condición y desparraman consignas dignas de esclavo que juega a ser amo.