El horóscopo para este domingo 19 de marzo

Podría imaginar algo en el plano de sus actividades que luego puede llegar a ocurrir. Día en el que la intuición le dará algo importante. Manejo de una situación que resultará positiva. Tener en cuenta: buscar la mejor forma de superar los inconvenientes.

TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Todo comienzo implica algo de sacrificio. Sus valores espirituales retoman protagonismo frente a situación que se da en el plano de las relaciones humanas y laborales. Tener en cuenta: no declinar nuestros principios.

GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

Resultado positivo por cuestiones que lo mantenían en ascuas con respecto a papeles. Todo lo que desea dialogar con esa persona de su interés podrá hacerlo sin problema. Tener en cuenta: la sinceridad.

CÁNCER

(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

Será acompañado emocionalmente por alguien que no imagina en un asunto que surge en su lugar de trabajo. El punto es aprender a no manifestar cosas que luego entendemos que no son así. Tener en cuenta: la prudencia, la meditación antes de actuar.

LEO

(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

Crece su ansiedad con respecto a una respuesta que está esperando en el plano afectivo. Saber que a veces las cosas son complicadas a pesar de sentir diferente a esa realidad. Tener en cuenta: no desesperarse.

VIRGO

(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

Un interesante encuentro en el que podría generarse algo lindo. Las coincidencias harán de una conversación importante que el asunto en cuestión sea resuelto fácilmente. Tener en cuenta: darse cuenta de la importancia de estar bien predispuesto.

LIBRA

(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

La energía del día estará a pleno dedicada a una entrevista laboral de la que podría tener un logro esperado. No siempre las cosas en el plano afectivo se deberían manejar desde el primer impulso. Tener en cuenta: frenar las emociones descontroladas.

ESCORPIO

(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Una buena noticia a nivel familiar lo colocará en un lugar de tranquilidad que hace tiempo ansiaba. La posibilidad de reencuentro con amigos le darán una jornada interesante que se completará con la armonía interior. Tener en cuenta: la alegría.

SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No interrumpa un proyecto al ver las complicaciones que van surgiendo. Sepamos que las cosas no siempre son fáciles. Le demuestran algo más que cariño en su lugar de trabajo. Tener en cuenta: mantener el impulso positivo.

CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una jornada de buena predisposición para solucionar problemas con papeles. Lo importante será finalizar con ciertas cuestiones que le generan nervios e incertidumbre. Tener en cuenta: evitar las complicaciones.

ACUARIO

(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

Vuelo y ganas de lograr un nuevo proyecto laboral en el que su creatividad e inteligencia le darán la clave del éxito. Fascinación por persona que llega a su vida, vea antes de actuar. Tener en cuenta: saber manejar los impulsos.

PISCIS

(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Buena noticia que llega de la mano de alguien de su trabajo. Lo que desea lograr con esa persona de su entorno familiar estaría muy próximo a lo que también esa persona quiere. Tener en cuenta: no olvidar que hablando todo se entiende.