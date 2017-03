Herrera: "En este contexto actual no vamos a tener ley de aborto"

Se podría decir que es multifacética. Profesora, abogada, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) especializada en temas de familia, infancia y adolescencia. Aunque logró mayor reconocimiento por su participación en la redacción de dos normas históricas para el país (las leyes de Matrimonio Igualitario y de Reproducción Asistida) y es la única científica del Consejo que intervino en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. La referencia es para Marisa Herrera, una mujer que habla con pasión de su trabajo y de las conquistas en materia de derechos que se lograron con las leyes antes mencionadas. En Paraná, invitada por el Colegio de Abogados de Entre Ríos y el Instituto de Derecho de Familia, disertó sobre Técnicas Humanas de Reproducción Asistida, en el marco de un ciclo de conferencias. "Han ido de la mano con las formas de familia en plural. Creo que si Vélez Sársfield sabe que puedo ser hoy madre sola con donante anónimo se vuelve a desarmar. Era impensable. Las técnicas de reproducción asistida fueron un punto de inflexión muy fuerte en esta idea de pensar en familias en plural. La idea es ver los avances que se han dado desde el nuevo Código Civil, cuáles son los nuevos planteos y poner sobre el escenario conflictos más complejos", subrayó la docente acerca de los conflictos complejos en el contexto actual.

En su exposición puso en debate temas como la gestación por sustitución, los casos de personas que fallecen en el proceso de técnicas de reproducción y cómo se resuelven a partir de la nueva legislación.





—Participaste de la redacción del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Salió el Código que querían o el que se pudo?

—Nunca va a salir el Código que uno hubiera querido. Uno hubiera querido un Código más laico. Hemos tenido algunos temas con la Iglesia que siempre ha estado en los conflictos de familia. Se recordará el tema del divorcio, del matrimonio igualitario, de identidad de género. Es un actor social que sigue teniendo un peso fuerte a la hora de regular a las familias en plural. Pero dentro de ese contexto, que nos pasa siempre cuando hacemos leyes, porque la ley ideal se termina después retocando por intereses. Salió en un 80%, que no es poca cosa, en un Código Civil que regulaba todo el Derecho Civil; Contratos, Derechos Reales, Salud Mental, el Derecho Internacional Privado. Para América Latina es un Código innovador. La interpretación está ahora en aquellas cosas que no se pudieron regular.

—¿Se puede volver para atrás con cuestiones que se debieran rever o incorporar?

—Estamos en un momento donde es mejor no tocar, porque si hoy se toca se lo hace para peor, en el sentido más conservador. Hoy estamos en un momento político complejo, un momento político más de derecha y eso implica una mirada de los conflictos actuales. Fuimos convocados a Casa de Gobierno por la actual gestión y ellos nos decían que tenían una ONG del Opus Dei que se quería hacer cargo de los embriones de la Argentina. Frente a eso prefiero que no haya ley, porque por lo menos sin ley nos fuimos autorregulando. Se dice que existen 30.000 embriones criopreservados, pero en realidad es un número negro. Estamos en un momento de defender derechos conquistados. No tengo la expectativa de avanzar en más derechos.

—En materia de cuestiones de familia, de las uniones convivenciales y de fertilización asistida que atañen a la reforma del Código, ¿la Iglesia tuvo una intervención conservadora?

—Creo que no. Y los resultados están a la vista. Ha tenido mucho menos impacto de lo que hubiera creído, de hecho me acuerdo de un gran debate que tuvimos en Clarín con la Iglesia. Fui en representación de la comisión de redacción y ellos nos decían -por la Iglesia- que las uniones convivenciales no podían existir. Son como dos planos: no puedo entrar a la casa de cada uno y que me muestre que está casado. Aparte hay una imposibilidad real. Aunque vos lo quisieras prohibir no lo podés hacer, porque no tenés la capacidad operativa. También estuvieron en contra de las técnicas de reproducción asistida y hay un montón de chicos que nacieron por estos métodos. Es una mirada tan poco realista, que ponerte a debatir se hace imposible. No regulo para mí, regulo para sociedades cada vez más complejas. Es pensar cómo le doy respuesta a la gente, porque el Derecho, cuando silencia, excluye. Se puede dar el caso de una persona que diga: 'Yo estoy en pareja hace dos años, ¿Qué derechos tengo?' y que reciba como respuesta: 'Según el juez que le toque'".

—En materia de técnicas de reproducción asistida, ¿qué sucede con el Diagnóstico Genético de Embriones Preimplantados?

—Tenemos un caso en la Corte Interamericana: el 2 de junio de 2016 nos manda un mail pidiéndonos que ampliemos sobre algunas dudas que ellos tenían respecto a legislación argentina. Hicimos un desarrollo en jurisprudencia sobre cómo según el juez que te toque han dicho que sí a la cobertura y también se han negado a brindarla. El primer caso que tuvimos de Diagnóstico Genético de Embriones Preimplantados es de un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata de una pareja que iba a tener un hijo con una enfermedad genética terrible, donde la única curación para ese chico era que la pareja tuviera otro hijo por técnicas de reproducción in vitro, sacándole el gen enfermo para que ese chico pueda curar a su hermano. Eso tiene que ver con los nuevos interrogantes de la ciencia. Antes ni te lo preguntabas porque no existía. Hoy sí pasa esto y la pregunta es: ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Quién soy yo para decirte que no lo hagamos ninguno? A lo mejor vos no tendrías otro hijo para curar a este hijo, pero a lo mejor yo sí, no dejaría morir a este hijo. Como nos pasa con las complejidades en adopción y con otros temas. La Corte Suprema en 2015 rechazó un DGP con una visión conservadora.





Su visión sobre la despenalización del aborto

La especialista habló sobre la despenalización del aborto, en función de los diferentes proyectos legislativos que llegaron hasta el Congreso, pero que ni siquiera tuvieron tratamiento en el recinto. "Estamos como las olas, suben y bajan, tenemos una oleada en estos temas de Derechos Humanos, después se da una baja. Cuando salimos del país somos conscientes del avance que hoy tiene Argentina legislativamente. Nuestra ley de Identidad de Género es una norma de las mejores; el Parlamento europeo propuso seguir los lineamientos de Argentina. La ley de matrimonio igualitario fue pionera cuando en América Latina no teníamos ley salvo un estado en México", enfatizó la especialista.

Desde su perspectiva planteó que "hay temas que tarde o temprano van a caer en agenda, porque es la fuerza de la realidad. ¿Va a tener que ser la muerte de una mujer producto de un aborto clandestino? Lamentablemente eso pasa, y para mal. Pero la realidad se termina imponiendo". Según Herrera, en la actualidad "la religiosidad está menos instalada en la población, La gente más joven no es religiosa, es más tolerante, tiene menos arraigado esta cosa fundamentalista, porque en realidad el gran opositor es la Iglesia Católica. De hecho, no es casualidad que Uruguay sea un país con menos cultura religiosa y tiene las cuatro leyes que te marcan el grado de laicicismo: despenalización de la tenencia del uso personal de la marihuana, despenalización del aborto, matrimonio igualitario y técnicas de reproducción asistida. En este contexto actual no vamos a tener ley de aborto".