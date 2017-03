Hay cuatro firmas interesadas en el nuevo servicio de colectivos

Son cuatro las empresas que por lo menos han mostrado interés por brindar el servicio de transporte urbano de pasajeros de la capital provincial. Entre lo que queda de esta semana y la próxima estarán a la venta los pliegos de la licitación, y según informaron desde la Municipalidad, el 30 de abril vence la prórroga que tiene la concesión actual: por esta razón, y si los tiempos se cumplen, se está a menos de dos meses de que comience a funcionar el nuevo sistema.





"Nosotros tenemos hasta fines de abril, hasta el 30, una prórroga del servicio por ordenanza. El marco regulatorio tiene una cláusula transitoria que nos permitió extender la concesión actual. Nosotros ya tendríamos publicados los pliegos entre esta semana y la próxima por lo que se llamaría a la licitación", dijo a UNO Rubén Amaya, secretario de Servicio Públicos de la Municipalidad de Paraná.





El funcionario, además, contó que los pliegos ya fueron consultados por firmas interesadas: "Lo que pasa es que para que se presenten a licitación, al pliego lo tienen que comprar para luego participar de la oferta, pero para comprarlos tienen que estar a la venta por decreto. Eso es lo que sale esta semana o la que viene" .





Amaya reafirmó que los anima a encarar el proceso pronto a iniciar las empresas que han hecho esas consultas de manera particular. Como aún no es oficial y faltan unos días para que se puedan comprar los pliegos, los nombres de las firmas no serán publicados al momento, pero de todos modos se conoció que una de ellas es de Rosario, otra es de la zona de Cuyo y opera en Mendoza y San Juan, la tercera trabaja en Posadas y la última es la que atiende el servicio actual en la capital provincial.





"Sabemos que se interesaron porque nos pidieron los borradores de los pliegos para conocerlos, así que, de tener suerte, tendremos cuatro oferentes", remató Amaya.





Para el oficialismo local este tema es uno de los principales en los que se centrarán durante el año, al menos en materia de transporte y tránsito. De hecho el intendente, Sergio Varisco, le dedicó un espacio importante en su discurso frente al Concejo Deliberante en un acto que se llevó adelante en el Teatro 3 de Febrero, el 1º de marzo.





Entonces subrayó que en materia de transporte, por primera vez después de 30 años, dispusieron el llamado a licitación del servicio de colectivos que se presta.













***

En el proceso









Es cierto que la última vez que se licitó la concesión fue en 1984. Hoy se calcula en 60.000 los paranaenses que toman el colectivo todos los días.





El pliego licitatorio fue enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento y el órgano legislativo recuperó así la potestad sobre el transporte público. En los últimos años las intendencias, por decreto, le quitaron esa función al Concejo y prorrogaron indefinidamente la licitación a las empresas sin ninguna participación de los concejales ni de los usuarios.





El pliego fue aprobado por el Concejo el 11 de enero y entonces contó con el voto positivo de 10 ediles de los bloques de Cambiemos y de UNA-Frente Renovador; el bloque del Frente para la Victoria (FPV) no se presentó al debate en esa oportunidad.





El 29 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia Pública para la concesión, donde participaron poco menos de 200 oradores y como resultado se incorporaron 42 modificaciones al pliego final.





El marco regulatorio, que son las pautas generales para el servicio en la ciudad, había sido aprobado en agosto.













***

Algunas diferencias









Entre las mejoras de la nueva concesión, desde la comuna siempre apuntaron al boleto combinado; a la línea particular que circulará durante las madrugadas por los principales centros asistenciales y barrios, universidad, escuelas y terminal; los descuentos en el costo general del boleto del 20% para quienes viajen en horarios no pico de 8.30 a 11.30; la garantía de la continuidad laboral de los trabajadores que prestan el servicio actual; y a la gratuidad del boleto estudiantil Secundario y Primario ya establecida y que, de hecho, ya se puede tramitar. Días atrás fue anunciado también que en breve se pondrá en funcionamiento la tarjeta SUBE con beneficios sociales.





Ahora la comuna se hará cargo de las líneas que inician y terminan en el ejido de la ciudad con un total de 12 líneas. También hay otras seis que integran el sistema interurbano y que son de concesión de la provincia hasta 2018. Vencido ese plazo, el Concejo de Paraná deberá trabajar con los concejos de las ciudades del área metropolitana para mejorar ese servicio que ya está en funcionamiento desde mediados de enero.





Pero antes de esta etapa y durante todo el proceso que se llevó adelante en el Concejo Deliberante hubo una discusiones y puntos de vista que se plasmaron en diferentes etapas. Entre las voces que se escucharon, la Asamblea Vecinalista de Paraná integrada por distintos sectores, emitió varios comunicados donde manifestó malestar ante los pliegos de licitación. Señalaron en su oportunidad que se van a achicar los kilómetros de los recorridos de las líneas y que quedarán afueras distintas zonas de la ciudad. Asimismo, destacaron que habrá menos horarios de recorridos regulares, entre otros aspectos.





Entre los usuarios, la principal queja actual es el tiempo de espera, esa frecuencia que se extiende varios minutos en las paradas; también está presente la manera en la que se viaja con decenas de personas apretadas, sobre todo en los horarios pico; la lejanía de las paradas frente a los cambios de circulación en el centro; y las garitas rotas o la falta de ellas en numerosos barrios de Paraná.













***

Dato





El servicio de colectivos en Paraná funcionó ayer con un diagrama limitado, similar al de los días sábados. El hecho, según se informó, fue con motivo de la protesta nacional de la CGT













***

Números









60.000 según la comuna, son los paranaenses que utilizan todos los días el servicio de colectivos en Paraná.

12 son las líneas que circularán en la capital provincial; otras seis integrarán el servicio interurbano.