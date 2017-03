Hay 12 detenidos de la banda narco, pero el pez gordo zafó

En la historia del narcotráfico de Paraná y la provincia hay nombres que aparecen en forma recurrente. Algunos de ellos volvieron a surgir en la investigación que durante más de un año desarrolló la Dirección Toxicología de la Policía entrerriana y logró la detención de 12 personas y el secuestro de 252 kilos de marihuana el martes en Feliciano. Pero el pez gordo sigue sin caer: Gustavo Barrientos y su mujer, Verónica Martínez, eran el centro de la pesquisa y lograron, por ahora, salir ilesos de los procedimientos. De todos modos, se desarticuló una parte importante de la estructura que traía la droga desde el norte del país para su distribución y venta en la capital provincial, Nogoyá y Villaguay, entre otras localidades. Desde la Policía aseguran que los principales responsables están detenidos.





Los tres primeros fueron arrestados el lunes a la tarde en Feliciano: uno es Juan de la Cruz Moreno, de 40 años, hermano de la intendenta de la localidad, quien aseguró que hace muchos años que no tiene relación con él. Se trata del conductor del camión que llevaba el cargamento de droga que atropelló a los patrulleros que intentaron detener su marcha en la ruta 28, en el acceso a Feliciano, y luego emprendió una huida de 20 kilómetros hasta que mordió la banquina y fue alcanzado por los policías. Otros dos fueron apresados en el auto Renault Sandero que iba de apoyo en la operación del transporte narco.





Un cuarto implicado fue detenido poco después tras emprender una huida hacia Paraná. Se trata de Horacio Viggiano, un conocido narco de la zona oeste de Paraná, quien ya cumplió una pena a siete años de prisión tras ser condenado en 2009 por un hecho similar: había caído con 230 kilos de marihuana en la ruta 12 en Villa Urquiza, junto a los hermanos Wagner y a Juan Stablum. El hombre, conocido como Cachete, siguió en el circuito y ahora deberá rendir nuevas cuentas ante la Justicia. Su vivienda del barrio Paraná XIII fue allanada en la madrugada de ayer.





A su vez, la Policía irrumpió a las 4 en la vivienda de la familia Barrientos, en calle Batalla de Cepeda del barrio Municipal. Allí vive Verónica Martínez junto a sus hijos. Debieron doblarle el portón para poder acceder, secuestraron algunos celulares como prueba para la causa y demoraron a un joven que tenía unos porros en el bolsillo. Sin embargo, la mujer de Barrientos no quedó detenida, en principio por no existir pruebas que la vinculen a la causa. Hoy se presentará en el Juzgado Federal de Paraná para ponerse a disposición y luego volver a su casa. A esta altura, nadie puede dudar de la habilidad o los contactos de la mujer para zafar de todas las causas penales que han implicado a su marido y al entorno (balaceras, asociación ilícita, homicidios, etc.).





Otro dato que indica que la banda liderada por Barrientos es el centro de la investigación, es que allanaron una vivienda del barrio Tiro Federal y detuvieron a uno de los soldaditos de Petaco, Hugo Ceola, también considerado por algunos como mano derecha del jefe. Además cayó su hijo Cristian. Ambos tienen un par de causas penales en la Justicia provincial relacionadas a hechos delictivos protagonizados por la Barra Fuerte del Club Patronato.





En allanamientos realizados en Nogoyá apresaron a otras cuatro personas. Por último, se supo que otro de los detenidos es un hombre de apellido Orcellet, que sería la punta del ovillo de la investigación iniciada en 2015 y quien le da nombre a la carátula del expediente.





Sin embargo, en este marco se supo que no fue allanada la celda de la Unidad Penal de Gualeguay, donde Barrientos cumple condena por un doble homicidio. El hombre está cerca de comenzar a cumplir con las salidas socio laborales, que serán a partir de mayo, y que realizará en la localidad del sur entrerriano. Incluso se comenta que estaría en sus planes no regresar a vivir a Paraná una vez lograda la libertad.





La información oficial sobre la causa es muy escueta. En la conferencia de prensa que brindaron ayer autoridades policiales y de gobierno se remitieron a destacar el éxito de la investigación y del procedimiento.





Se sospecha, según pudo averiguar UNO, que Viggiano era un proveedor de marihuana de la banda de Barrientos, aunque a este siempre se lo vinculó más al mercado de la cocaína (de manera extraoficial y por el vox pópuli, ya que la Justicia nunca le pudo probar nada vinculado al narcotráfico). En el último tiempo hubo varios contactos entre ambos que hacen presumir una sociedad para tal fin.





Hoy comienzan las indagatorias en el Juzgado Federal de Paraná.









***

"No sé nada de su vida, menos de sus negocios"









"Estoy angustiada e indignada por lo que pasó. No me escondo, pongo la cara como todos los días en mi ciudad. Es de público conocimiento que no tengo ningún tipo de relación con mi hermano, no sé nada de su vida, mucho menos de sus negocios", dijo Silvia Moreno, intendenta de San José de Feliciano sobre la caída de la banda narco y la detención de su hermano, Juan de la Cruz.

Moreno, en declaraciones a radio 97.1 La Red Paraná expresó: "Cuando en muchos medios se habla de un hecho policial en Feliciano, y que involucra a un integrante de mi familia yo decido no esconderme. No hay lugar para especulaciones ni vinculaciones".

"Por mi familia yo considero a mi esposo y mis hijos. Esto que está sucediendo me genera un inmenso dolor por afrontar una carga, por ver mi nombre vinculado a un hecho tan grave. Pero quienes me conocen saben que soy una de las principales colaboradoras de las fuerzas que luchan contra este flagelo y así seguiré", dijo la funcionaria del norte entrerriano.













***

Muchos elogios, pocos detalles









Ayer por la tarde las autoridades dieron una conferencia de prensa sobre el procedimiento. El jefe de Policía, Gustavo Maslein, dijo: "Siempre trabajamos con pruebas objetivas. Lo que tenemos hasta el momento es el trabajo que hemos realizado. Seguramente, esto tendrá un mayor alcance, en otras ciudades", e indicó que existen elementos muy importantes para dar con el jefe de la banda. dijo: "Siempre trabajamos con pruebas objetivas. Lo que tenemos hasta el momento es el trabajo que hemos realizado. Seguramente, esto tendrá un mayor alcance, en otras ciudades", e indicó que existen elementos muy importantes para dar con el jefe de la banda.

El director de Toxicología, Lucio Villalba, dio detalles de la captura de los delincuentes en Feliciano, que incluyó un tiroteo y una persecución.

El ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, destacó que estén informando sobre el procedimiento de narcotráfico en el Día de la Mujer (SIC), al tiempo que remarcó el trabajo en conjunto entre la Policía de Entre Ríos y el Juzgado Federal: "Hay que valorar la investigación, pero también la valentía al momento de llevar adelante el operativo".

"Con este golpe, suman 952 kilos de droga en los últimos 15 días en la provincia", indicó Urribarri, al contabilizar en esa cifra los 700 kilos de marihuana que secuestró la Policía Federal de Córdoba en Paraná el sábado 25 de febrero, en una investigación del Juzgado Federal de la capital cordobesa.

Las autoridades se limitaron a dar más detalles de la investigación, como los implicados y posibles futuras medidas, por entender que se trata de una causa que recién comienza, por lo que no descartan que existan más procedimientos.