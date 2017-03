Hasta que no se adhiera a los cambios de la Ley de Tránsito no se aplicará el nuevo control de motos en Entre Ríos

Entre los cambios se exigirá el número de patente en el casco y en el chaleco reflectivo.





El Gobierno nacional oficializó este martes los cambios a la Ley Nacional de Tránsito con los que busca profundizar los controles a motociclistas para combatir la inseguridad, modificaciones que comenzarán a regir el próximo 15 de junio. Sin embargo, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, explicó que para aplicarse en Paraná, la Legislatura entrerriana deberá adherir a las modificaciones de la norma nacional.





Entre otros cambios, el gobierno nacional implementó la obligatoriedad del número de patente en el casco y en el chaleco reflectivo. Y también se podrá establecer en qué zonas y horarios se podría prohibir la circulación de motos con dos ocupantes para prevenir los arrebatos callejeros.





"Es más un tema de seguridad que de tránsito. En Paraná no tenemos tantos hechos delictivos producidos por motochorros como en otras jurisdicciones como Tucumán y el conourbano bonaerense. Esta es una medida nacional que afecta a las jurisdicciones provinciales y municipales. El decreto del Ejecutivo sugiere que las provincias y municipios adhieran a la modificación de la Ley Nacional 24.449 de Tránsito", aclaró.





Por lo tanto, hasta que no se adhieran la Legislatura entrerriana y los municipios la norma no se aplicará en Paraná, ni en la provincia. No obstante, el funcionario municipal aclaró la vocación de la comuna por contar con esa reglamentación: "Cualquier medida que nos ayude a garantizar mayor seguridad para nosotros es bienvenida".





Embed Presentamos el decreto de motos. Aumentamos los controles para bajar el delito, y para dar más seguridad a quienes las usan para trabajar! pic.twitter.com/ljPf6S3nEj — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 9 de marzo de 2017









Qué dice el decreto

Identificación: Las modificaciones establecen que tanto el conductor como el acompañante deberán llevar un casco reglamentario que muestre el número de patente. La segunda persona que vaya arriba del motovehículo, además, deberá llevar un chaleco refractario con la misma grabación.





La exigencia debe cumplirse también en las estaciones de servicio para la carga de combustible.





Sanciones: El incumplimiento del uso de casco y chaleco identificatorio será considerado falta grave en los términos de la Ley Nacional de Tránsito e implicará el inmediato secuestro del motovehículo.





Si una moto secuestrada no fuere retirada por el titular dentro de los 60 días de su retención, será descontaminada y compactada, pudiendo destinarse a la utilidad pública.





Jurisdicciones: Aunque las modificaciones tendrán alcance nacional, cada provincia podrá establecer restricciones de circulación de motovehículos con dos ocupantes en determinadas áreas y/o en determinados días y horarios.





Blanqueo: Para facilitar la circulación de motos utilizadas lícitamente, se promulgará un blanqueo de los motovehículos no patentados, promoviendo un régimen de regularización registral.





Transición: Para que cada provincia pueda hacer operativos los cambios en la circulación de motovehículos, el decreto entraría en vigencia recién 90 días después a partir de su publicación en el Boletín Oficial.