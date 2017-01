Habrá juego reducido en Estudiantes y de noche

El rugby femenino del Estudiantes organiza para el domingo 24 el primer seven nocturno. La cita será en El Plumazo, anexo de la entidad, y las expectativas son buenas en cuanto a la concurrencia de equipos participantes.

Ayer Guadalupe Badaraco, mánager del equipo superior, y Ricardo Gaitán, integrante de la subcomisión de rugby, estuvieron con Ovación y adelantaron cómo se jugará el certamen de juego reducido.

"Estamos organizando el primer seven nocturno en EL Plumazo. Ya tenemos varios equipos invitados y varias confirmaciones. Estamos muy contentas. Son equipos de la provincia y del país también, porque por ejemplo viene el campeón del Argentino Capri de Misiones que está interesado y casi confirmado. Después vendría un equipo de Paraguay que está haciendo varias cosas para poder venir más elencos de Santa Fe, Córdoba, la URBA", adelantó, y continuó: "El torneo es el 25 de febrero a partir de las 17.30 hasta que las velas ardan. Nosotras tenemos pensado terminar entre las 0.30 o 1 si todo va bien. Después habrá tercer tiempo y luego queremos hacer un cuarto tiempo para las chicas con música y barra para que se pueda disfrutar".

Guadalupe integró el plantel superior y ahora se encarga de otra tarea, pero fuera del campo. "Yo hasta el año pasado era jugadora y ahora quedé como la mánager de las chicas, así que las estoy ayudando en todo lo que puedo. Me cuesta porque a mí me gustaría seguir dentro de la cancha, pero como me dijo mi entrenador el año pasado, siempre voy a seguir involucrada dentro del equipo así que me gusta porque estoy siempre con ellas y voy a estar cuando me necesiten".

A su vez la exjugadora, por conocimiento, pintó cómo es este equipo del CAE. "Son súper unidas por suerte. Son muy divertidas y a veces también me hacen enojar porque en el equipo hay chicas con diferencia de edad. Tenemos chicas entre 13 y 35 años entonces es difícil coordinar algo que les guste a todas".

LA DIRIGENCIA

Ricardo el Negro Gaitán es integrante de la subcomisión de rugby del club y está convencido que el rugby femenino tiene aún más mucho potencial por explotar y su club el CAE no es la excepción. "La idea es darles el lugar que el rugby femenino, en este momento, requiere. Este es un tema que viene de la UAR, que a su vez está comprometida con el organismo mundial de este deporte. Todos esos requerimientos llegan al país, de ahí a la UER y a los clubes luego. Cada club debe poner su grano de arena para poder difundir el rugby femenino, porque realmente es una actividad internacional que en todo el mundo se cumple. Lo vemos por la televisión habitualmente con equipos que tienen un desempeño excepcional", expresó.

Por último habló de metas: "Básicamente queremos darle continuidad a un grupo de chicas que en este momento están interesadas y que hace un par de años que viene trabajando. Queremos acompañarlas en la organización para que ese esfuerzo que hacen se pueda hacer una realidad".





Seven

Curiyú RC organiza una nueva edición del Seven Ciudad de Chajarí. El certamen, que comprenderá al rugby masculino y femenino más hockey, tendrá lugar el sábado 4 y domingo 5 de febrero. El sábado a las 14.30 comenzará la acción para los caballeros y a las 19.30 finalizará la etapa de zonas. Ya en domingo, desde las 15 se definirán las copas de oro, plata y bronce. En tanto que el rugby y hockey femenino se iniciará el domingo desde las 14. A las 18.30 se entregan los premios.