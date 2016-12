Habilitaron la investigación a Claudia Mizawak

La comisión debatió durante tres horas y decidió darle curso a la denuncia de varios abogados, incluidos el expresidente del Colegio de Abogados de Paraná, Rubén Pagliotto y la exdiputada provincial Emma Bargagna, originada después de las escandalosas declaraciones del vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz cuando hizo uso de su defensa en la Cámara de Diputados el 1 de diciembre.





Dicha denuncia por "mal desempeño", incluye cuatro hechos que, según los denunciantes, surgieron de la exposición de Chiara Díaz y que son plausibles de investigar: El primero son los "viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción. Falta de control de gastos"; el segundo: "participación en sociedades comerciales con el exgobernador y presidente de la Cámara, Sergio Urribarri y Raúl Arroyo" (su marido). Ese punto también incluye la "incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura"; como tercer hecho se encuentra la "manipulación del trámite de la causa Arralde y tráfico de información" y el hecho cuatro la "percepción de sobre sueldo y enriquecimiento sin causa".





La comisión en pleno decidió darle curso al a investigación y tomar algunos de las pruebas que proponían los denunciantes. Pero hubo algunos puntos en los que los diputados del Frente para la Victoria y los de Cambiemos no se pusieron tan de acuerdo para lo cual se pasó a un cuarto intermedio para las 16. Tiene que ver con citar testimoniales que aporten a la causa y con la posibilidad de pedir informes de sociedades comerciales vinculadas a la familia de la magistrada.





"Esta comisión resolvió disponer la admisibilidad de la denuncia, la apertura de la investigación y se van a producir una serie de medidas que tienen que ver con pruebas informativas u oficios, por ejemplo a la inspección general de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde probablemente mañana esté a primera hora dirigenciando esos oficios, planteando la necesidad de que estén en tiempo y forma, como lo hicimos en la investigación anterior", dijo Lara al término de la reunion. También se enviarán "oficios al Superior Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas de la provincia, a la contaduría general y a la contaduría del STJ".





"Así que esta tarde terminaremos el acta con algunas pruebas que aún faltan para que se dirigencien entre esta tarde y mañana todas medidas", anticipó Lara, al tiempo que afirmó que "se trabajará de la misma manera", que con el procedimiento del pedido de juicio político a Chiara Díaz.





"Se le otorgará a la Dra Mizawak un plazo para que haga uso de su defensa, independientemente que ya lo hizo con esa presentación espontánea, pero la comisión consideró que se le otorgarán seis días para que pueda ampliar su descargo y que manifieste a la Comisión si desea ser escuchada por la misma, para lo cual lo vamos a fijar una fecha de día y hora para que asista y pueda ejercer el derecho de defensa", anticipó Lara.





"Ahora se le corre traslado formalmente de la denuncia y sobre eso ella tendrá derecho de aportar otros elementos que ella considere", sostuvo.









Cambiemos quiere citar a Chiara Díaz como testigo

La diputada de Cambiemos, María Alejandra Viola, manifestó la postura de su bloque: "Básicamente nos vuelve a pasar lo mismo con el ofrecimiento de nuevas pruebas. Me parece muy importante aprovechar esta instancia y las testimoniales para nosotros enmarcarían muy bien muchos de los dichos de los denunciantes de este nuevo juicio político. Muchas de las pruebas, que son de informes, no se van a ver corroboradas si no es con dichos de los propios testigos. Digo esto porque el propio doctor Chiara Díaz, cuando hizo manifestaciones en su defensa, no lo hacía bajo declaración testimonial, por lo tanto él podía si quería decir falsedades, que hoy, en el marco de una prueba testimonial, está obligado a decir verdades", explicó.





"Chiara Díaz podría ser citado como testigo, también el doctor (Emilio) Castrillón, que es otro de los citados por los denunciantes", comentó la Diputada opositora.





"Me parece muy importante por los dichos que se les atribuyen a estos magistrados y porque son quienes han convivido todos estos años dentro del mismo cuerpo del Superior Tribunal, y muchas cosas pueden saberse producto de esa convivencia. Todo hace a los efectos de tener más información a los fines acusatorios o no".





"Todavía no está definida toda la prueba. Como sabemos las incompatibilidades que tienen los magistrados para cumplir su función, queremos abrir también a los familiares de la doctora Mizawak, porque también por dichos extraoficiales hay ciertas líneas de investigación que pueden abrirse, y que el bloque oficialista dice que la denuncia es sólo contra la integrante del Tribunal. Pero justamente la incompatibilidad para ejercer funciones comerciales también podría estar vinculada a esposo o hijos, más siendo la referente máxima del poder judicial", sostuvo la diputada.





"Lo más importante acá es que se abrió la investigación y que hay ánimo de proceder a la misma", destacó.





"Otra cuestión que planteé es que este ámbito de la comisión, que ya estamos fuera del plazo de sesiones ordinarias, no hubo ningún dictamen de parte de la Cámara de Diputados, de que estamos en habilitación absoluta para actuar en este proceso, ya fuera del período ordinario. Por eso pretendíamos desde el bloque Cambiemos que quede registrado que se prorrogan las sesiones ordinarias. Pero no lo consideraron pertinente de parte de la mayoría de la comisión, que es oficialista", explicó por otra parte, Viola.





"Queremos dar tranquilidad a la sociedad de que estamos investigando en el marco correcto y dentro de nuestras facultades", finalizó.





Cabe recordar que la inclusión de los familiares de la magistrada no figura en el texto de la denuncia, según pudo chequear esta Agencia.





APFDigital